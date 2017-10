Sporting B - Caudal Deportivo: segundo puerto de montaña para los de Mieres

Google Plus

Javi Sánchez durante un encuentro. Foto Alberto Brevers

Tras recibir la pasada jornada al líder Mirandés en el Hermanos Antuña, el Caudal Deportivo rinde visita a uno de los equipos que mejor juego está realizando (si no el mejor) dentro del grupo segundo de Segunda División B como es el Real Sporting de Gijón B.

Los gijoneses son segundos en la tabla empatados con el Burgos CF que es tercero, por lo que un triunfo mañana serviría para intentar reducir diferencias con el líder destacado Leganés.

El cuadro de Paco Fernández por su parte no llega a este partido en su mejor momento de resultados, el equipo se encuentra en zona de descenso a dos puntos de la salvación y necesita sumar de tres en tres para dejar atrás esas posiciones de peligro.

Los caudalistas siguen adoleciendo de falta de gol, al no terminar de concretar las diferentes opciones que tienen a lo largo de todos los partidos, su rival en esta jornada por el contrario es el equipo que más tantos a favor suma con un total de 20 por lo que la defensa del Caudal deberá estar al cien por cien los noventa minutos para no verse sorprendida.

Todos los jugadores disponibles convocados

Tanto el míster del cuadro local en este partido como Paco Fernández por su parte, han convocado para este encuentro a todos los jugadores que tienen disponibles dentro de sus respectivas plantillas para este encuentro.

En el Real Sporting de Gijón han sido citados para esta jornada un total de 19 jugadores por José Alberto López para enfrentarse esta jornada al Caudal Deportivo. La lista completa esta formada por los siguientes jugadores: Christian Joel, Juan Rodríguez, Adri Montoro, Víctor Ruiz, Isma Aizpiri, Cayarga, Isma Cerro, Pedro Díaz, Sanabria, Nacho Méndez, Espeso, Pablo Fernández, Mateo, Bertín, Cristian Salvador, Carlos Cordero, Iván Elena, Álvaro Traver y Claudio Medina.

En el Caudal Deportivo por su parte, la convocatoria aun no se hecho oficial, Paco Fernández dará la definitiva tras el entrenamiento que el equipo tiene pensado realizar en la tarde de hoy en el Hermanos Antuña. Los que si sabemos seguro que se perderán esta jornada de manera obligada en el Caudal son Davo y Pacheco, el primero sufre una lesión en un dedo que no le permite jugar y el segundo que todavía no está del todo recuperado de su lesión.

Alejandro Muñiz Ruiz dirigirá el partido

El encargado de dirigir el encuentro de esta jornada entre el Sporting B y el Caudal Deportivo será dirigido por el señor Alejandro Muñiz Ruiz, asistido en las bandas por los señores Fabián Blanco Rodríguez y Miguel Oliveira Dios; todos ellos pertenecientes al comité gallego de colegiados.

El señor Muñiz Ruiz ha dirigido hasta el momento tres encuentros en Segunda División B y uno en competición Copera durante esta campaña. De esos cuatro partidos en tres ocasiones la victoria se la llevó el conjunto que jugaba como local mientras que el la restante, los puntos se repartieron entre los dos equipos que los disputaban.

En el apartado de tarjetas el colegiado principal de esta jornada ha señalado en los cuatro encuentros un total de 16 amonestaciones, de las cuales 15 fueron de color amarillo y en una ocasión tan solo un jugador se tuvo que ir a vestuarios antes del final de los noventa minutos.

Encuentro entre dos equipos asturianos que necesitan la victoria y puntuar para dos fines completamente diferentes, en el campo se verá si el Sporting B consigue sumar una nueva victoria en su casillero o si por el contrario, el Caudal Deportivo es el que se hace con la victoria y consigue sacar un poco la cabeza de las posiciones peligrosas sumando tres puntos importantísimos para el equipo de Mieres.

Posibles alineaciones:

XI Real Sporting B: Dani, Adri Montoro, Carlos Cordero, juan Rodríguez, Víctor Ruiz, Cristian, Mateo, Bertín, Isma Cerro, Pablo, Traver.

XI Caudal Deportivo: Rabanillo, Pelayo, Perujo, Bonaque, Catú, Alberto, Borja Prieto, Adrián Llano, Thaylor, Borja Navarro, Iker Alegre.