Tablas con poco fútbol en Zubieta

Sumar, eso es lo importante. Vizcaínos y guipuzcoanos no consiguieron anotar gol en Zubieta, en el partido inaugural de la jornada, jugado el martes a las 20:15 horas. El encuentro no tuvo demasiada historia. Los potrillos gozaron de mucho más control del esférico, pero eso no se tradujo en ocasiones. De hecho, los locales se estrellaron una y otra vez con la defensa del Leioa, que acumula de esta forma dos encuentros sin encajar gol. Al final de la jornada 12, la tabla estaba de la siguiente manera: los de Imanol Alguacil quedan en sexta plaza, con 20 puntos. Por su parte, el Leioa continúa alejándose de la zona roja y es ahora decimotercero, con 13..

Ambos entrenadores hicieron rotaciones. Los locales dejaron fuera de la titularidad a hombres importantes como Capilla y Muguruza. Los visitantes hicieron lo propio con Undabarrena y Óscar García. La primer ocasión clara la tuvo el Leioa. Un tiro de Leandro fue sacado en línea de gol por Le Normand. A partir de ahí, los donostiarras cogieron la batuta del encuentro. Merquelanz dispuso de dos disparos. El primero, al filo de la media hora, lo mandó arriba. El segundo hizo intervenir a Unai Etxebarria. Así, con poco que reseñar, se llegó al descanso.

En el segundo tiempo, ambos conjuntos llegaron a los metros finales, pero el marcador no se movió. Fue el Leioa quién estuvo más cerca de adelantarse, enviando un balón al larguero. En el minuto 83, el zaguero visitante Óscar Pérez vio su segunda amarilla y fue expulsado. Los de Sarriena se quedaron con 10 jugadores. Los potrillos no pudieron aprovechar esta circunstancia y el 0-0 fue el resultado final.

En la próxima jornada, el Leioa recibirá al Vitoria en casa, mientras que la Real Sociedad B volverá a jugar en casa ante el Real Uníón de Irun, en lo que será un derbi entre equipos hermanados.