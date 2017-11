Google Plus

Previa Burgos CF-Peña Sport: objetivo, el cambio

Los dos conjuntos, burgaleses y navarros llegan tras una mala racha de resultados, peor la de los visitantes que todavía no han puntuado aunque los blanquinegros también suman seis partidos sin ganar. Los enfrentamientos entre ellos favorecen a un Burgos que ha vencido en 3 ocasiones por una de la Peña Sport. Un partido perfecto para cambiar la dirección de dos equipos con objetivos diferentes en la temporada pero uno mismo en el partido, la victoria.

Burgos CF: Una victoria más que necesaria

En el equipo blanquinegro cada vez se hace notar más la falta de gol de la que se lleva hablando toda la temporada, goles que necesitan los burgaleses para mantenerse en lo alto de la clasificación. Unos goles que no llegan pero no por tener ocasiones sino porque las ocasiones que tienen no quieren entrar a pesar de los intentos de los delanteros. Una falta de fortuna o acierto que hace que el Burgos sume ya 6 encuentros sin ganar y que lo necesite cada vez más para mantenerse arriba.

Patxi Salinas se mantiene fiel a sus ideas, un entrenador que pese a todo sigue confiando en sus jugadores y en su manera de jugar ya que su afición le sigue coreando partido tras partidos a sabiendas de que el estilo es bueno pero lo único que en realidad les falta es el gol, una palabra que da quebraderos de cabeza a los burgaleses. Julio Rico es la única duda para este domingo aunque parece ser que podrá jugar sin problemas.

Una victoria que se cotiza más que tres puntos, una victoria cotizada por el alto valor moral para seguir afrontando la última fase de la primera vuelta, goles que son amores para un Burgos necesitado de ellos y que quiere aprovechar el mal momento de la Peña Sport para resucitar y volver a ganar.

Peña Sport: En busca de la primera victoria

El equipo navarro continúa con su particular calvario, con un punto en la clasificación es el peor colista de la categoría y pocas oportunidades tendrá de darle la vuelta a una situación tan dura. El conjunto de Tafalla sigue buscando la clave del éxito entre un equipo mermado de vez en cuando por las lesiones de jugadores importantes y con un estado de ánimo demasiado bajo.

Rodrigo Hernando sigue dándole vueltas, buscando un once competitivo y que pueda resurgir de las cenizas pero sigue sin encontrarlo, tan sólo un empate y once derrotas es el pobre rendimiento de una plantilla sumida en una dura situación. Para este encuentro tendrá las bajas por lesión de Heredia e Iván, por lo tanto, dos bajas importantes en defensa para recibir a un Burgos con hambre de victoria, una pelea por los tres puntos que se espera entretenida.

Jugadores a seguir

Valdo: Uno de los pocos jugadores que está llegando a cumplir con su cometido en el conjunto navarro, el veterano jugador mueve bien el balón de centro del campo hacia adelante y llega muy bien a las inmediaciones del área, teniendo buen disparo de cara a portería.

David Martín: El extremo blanquinegro es un peligro andante cada vez que coge el balón, con buen regate trata bien el balón y pone centros de maravilla al área, también es el encargado de botar los córner creando peligro en cada uno de ellos.

Posibles alineaciones

Burgos CF: Mikel Saizar; Andrés, Julio Rico, Borda, Eneko; Adrián Cruz, Abel Suárez; David Martín, Iker Hernández, Youssef y Adrián Hernández.

Peña Sport: Calvo; Oier, Endika, Xiker, de Frutos; Alonso, Uriz, Mario, Valdo; Diego Lacruz y Adrián Socorro.