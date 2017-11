Leioa y Vitoria empatan bajo la lluvia

Google Plus

Un derbi siempre es especial. Y lo es más si se le suman alicientes como lo son que se juegue bajo una intensa lluvia o la vuelta a casa del técnico que la temporada pasada estuvo a punto de meter al equipo en playoff de ascenso. Tras un inicio de partido algo soporífero, los vitorianos se adelantaron con gol de Azkue y antes del descanso Luca Ferrone igualó la contienda. Ya casi al final del partido, el Vitoria volvió a tomar ventaja gracias a un gol de Etxaburu, pero minutos antes del final, Yurrebaso cabeceó a la red un centro de Goti para hacer el 2-2.

Lambea repitió el once y la formación que tan buen resultado le dio ante el Bilbao Athletic en el último partido que disputaron en Sarriena. Undabarrena, que no participó la pasada jornada contra la Real Sociedad B, volvía a la titularidad, al igual que Iturrioz, Alain, Magdaleno y Óscar García. En total, cinco novedades con respecto al once que jugó en Zubieta, algo ya habitual en los esquemas del técnico vizcaíno.

Igor Gordobil, que volvía a la que fue su casa durante dos temporadas, también introdujo cuatro novedades respecto al partido disputado el pasado miércoles en Lezama en la jornada intersemanal. Partieron de inicio Amelibia, Cristian Moreno, Ángel López y Luis Lara en detrimento de Irazabal, Diego Martínez, Ibargoien y Escoruela.

Mucha lluvia y poco fútbol

El partido comenzó con un condicionante que será habitual a partir de ahora en los encuentros disputados en tierras vascas: la lluvia. Eso hizo que el aspecto físico le ganase la partida al táctico o técnico. Si bien es cierto que el césped de Sarriena aguantó bien la tromba de agua, con el paso de los minutos comenzó a pesar y eso provocó que las ocasiones no llegasen.

La primera ocasión llegó en el minuto 18, cuando Etxaburu remató a bocajarro un pase de la muerte, pero Iturrioz, con una gran parada, despejó a córner. Lejos de venirse abajo, tras el susto llegó la reacción del Leioa, que comenzó a dominar ligeramente el juego, aunque sin crear peligro ante la meta de Cebriá.

En cambio, fue el Vitoria quien se adelantó en el marcador. En el minuto 32, Azkue cabeceó a la red un centro medido de Ángel López desde la banda derecha para abrir el marcador a favor del conjunto vitoriano. Pero apenas tres minutos después, el Leioa iba a igualar la contienda. En un córner botado desde el flanco derecho y tras dos errores en el remate de Alain y Yurrebaso, Luca tenía la caña preparada para marcar el tanto del empate desde dentro del área. Con el 1-1 se llegó al descanso.

Buen segundo tiempo

Tras la reanudación, ambos equipos salieron con otra actitud. Comenzó dominando el Vitoria, pero pronto iba a tomar los mandos el cuadro local. Como ya ocurrió en el primer tiempo, cuando mejor estaba el Leioa, iban a golpear los de Gordobil. Primero, el cuadro vitoriano avisó con un disparo al larguero de Julen López desde larga distancia. Y minutos más tarde, con el gol.

En el minuto 75, Córdoba derribó a Etxaburu cuando éste se quedaba solo ante Iturrioz, y el árbitro señaló penalti. Lanzó el propio Etxaburu y, aunque Iturrioz detuvo el lanzamiento, el 10 del Vitoria marcó en el rechace.

Al Leioa le quedaban dos opciones: resignarse y aceptar la derrota o ir a por el empate. Y así lo hizo. Los de Lambea volvieron a tomar la posesión y se fueron a buscar el tanto de la igualada, que iba a llegar seis minutos después. En una jugada por banda derecha entre Luca y Goti, éste puso un centro medido al primer palo, donde encontró a Yurrebaso, que cabeceó al fondo de las mallas para poner el 2-2 en el marcador.

Cinco minutos antes del final, el Leioa estuvo a punto de llevarse el partido. En un córner desde la derecha y tras un ligero toque en el primer palo, el balón se paseó por la línea de la meta que defendía Cebriá, y Luca no llegó a empujarla por escasos centímetros. Ya en el descuento, el meta visitante detuvo un disparo raso desde la frontal de Iriondo, que pudo suponer la victoria de los de Lambea.

Empate insuficiente

El empate dejó un sabor amargo para ambos equipos, ya que tanto Leioa como Vitoria pudieron llevarse el encuentro. Aun así, el punto obtenido confirma la buena racha de los vizcaínos, que suman ya cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota y se alejan un poco más de los puestos de descenso. El conjunto dirigido por Lambea termina la jornada en decimotercera posición, con 14 puntos, y la próxima jornada visitará al Real Unión, que no pasa por su mejor momento.

La cruz la pone el Vitoria, que tras las victorias de Amorebieta y Osasuna Promesas, entra en puestos de descenso. Los de Gordobil suman ya tres partidos consecutivos sin ganar y ocupan la decimoséptima posición con 12 puntos. El próximo fin de semana recibirán al Barakaldo en Olaranbe.

