Bolo: "Quiero felicitar a mi equipo por la reacción"

Bolo: "Quiero felicitar a mi equipo" (fuente Arenas de Getxo)

Jon Pérez Bolo hacía presencia en la sala de prensa de Las Gaunas para dar sus impresiones ante los periodistas tras el duelo entre UD Logroñés y Arenas de Getxo, finalizado con empate a 1.

El preparador rojinegro comenzó valorando el empate. "Ha sido un partido muy disputado, hemos podido perder, empatar o ganar. Sobre todo por las dos últimas, le hemos dado al larguero y a ellos les han anulado el gol por fuera de juego", apostilló. Bolo afirmó que se iba contento hacia Getxo, subrayando el gran partido de su equipo y poderando el poderío del Logroñés como local. Posteriormente analizó el primer gol del duelo, lamentando que justo cuando más metidos en partido estaban es cuando les han conseguido meter el tanto.

Bolo, contento

El preparador gorribelz quiso felicitar a sus jugadores por la reacción tras el 1-0, ya que el bloque vizcaíno pudo empatar cinco minutos después. Más tarde, Jon reconoció que su equipo no había empezado bien. "En los primeros cinco minutos no me ha gustado nuestro partido. Estábamos esperando al Logroñés atrás y eso no es lo que queríamos. Sabíamos donde veníamos a jugar, si no presionábamos alto, íbamos a sufrir". Bolo continuó con su análisis, argumentando que el Arenas cogió poco a poco protagonismo en el partido, minimizando al rival y secándole en fútbol y puntería.

"Queríamos tener el balón, hacer superioridades por fuera. Creo que hemos hecho una buena primera parte. La segunda la hemos empezado hasta mejor que la primera. Llega el gol y piensas que puedes irte con la derrota, pero mi equipo se ha levantado rápidamente y quiero felicitarles nuevamente por ello", aseveró. El míster visitante siguió argumentando sobre el duelo. Para Bolo, tras el empate el Arenas se partió, buscando la victoria. "Nosotros vamos a buscar siempre el área contraria. Cierto es que hemos tomado riesgos y que el Logroñés nos ha hecho daño a la contra", afirmó rotundamente.

La jugada polémica

Preguntado sobre el refuerzo moral que este punto suponía para el equipo, Bolo afirmó que siempre empatar fuera de casa era positivo. Por último, quiso poner énfasis sobre la jugada del gol. "No sé como catalogar la acción, no podemos hacer nada. En esta ocasión creo que este gol no debería haber subido al marcador. No solemos hablar de los árbitros, pero alguna vez tendremos que hacerlo", terminó.