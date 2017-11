Entrevista. Joseba Etxeberria: "Tengo ilusión por volver a Lezama, pero quiero ganar"

Google Plus

Un 10 de abril de 1994 Mikel Etxarri, entrenador del filial de la Real Sociedad B, daba la oportunidad de debutar en Segunda B a un chico de Elgoibar de apenas 16 años. 23 años después, Joseba Etxeberria Lizardi regresa a la categoría de bronce, ya no pisando el césped sino sentado en el banquillo de la SD Amorebieta. En el camino, una exitosa trayectoria como jugador de la Real Sociedad (1994 -95) y Athletic Club (1995 – 2010) donde colgaría las botas con 32 años.

El 'Gallo', reacio a abandonar la 'pelea', decidió seguir vinculado al fútbol y al Athletic comenzando su carrera como entrenador en el fútbol base de Lezama: cadetes, juveniles y el Baskonia de Tercera División jalonan la formación de un joven técnico que llegó a sentarse como ayudante de Ernesto Valverde en el primer equipo .

Este verano, tras cinco años en el organigrama rojiblanco, y a pesar de que ciertos medios le situaran como candidato a relevar a Ziganda en el banquillo del Bilbao Athletic, 'Etxebe' apostaba por aceptar la oferta de Asier Goiria para tomar los mandos del remozado proyecto del Amorebieta. Un año de excedencia acordado con Josu Urrutia en el que el técnico guipuzcoano espera curtirse en el fútbol de bronce sin dejar de sur méritos a los ojos de José Mari Amorrortu.

PREGUNTA. ¿Es el mejor momento para compartir impresiones con usted desde que se hizo cargo del banquillo del Amorebieta?

RESPUESTA: La verdad es que sí. Tras el inicio que tuvimos, tan complicado y malo en cuanto a resultados, ahora nos encontramos un poco mejor.

P: Salir 10 jornadas después de posiciones de descenso debe reconfortar al equipo por mucho que el Amore sea un club acostumbrado a sufrir y mucho por la permanencia.

R: Somos conscientes desde el primer día que somos un equipo modesto y tenemos que luchar con nuestras armas. Sabíamos que nos iba a costar el inicio porque además del cambio en el banquillo, arrancamos con 17 jugadores nuevos en relación a la plantilla de la temporada pasada. Aún así, ha sido peor de lo que esperábamos porque en las primeras jornadas el equipo no ha estado nada bien, sobre todo defensivamente, donde hemos sido muy vulnerables. Ahora creo que hemos ajustado esa parcela y podemos salir a competir en cualquier campo.

P: La presencia de Asier Goiria en la Dirección Deportiva ha sido fundamental para tu desembarque en Urritxe, es de suponer que también genera la confianza necesaria para un proyecto tan remozado como el del Amorebieta.

R: Asier Goiria y yo ya nos conocíamos desde hace tiempo. Fue la persona que apostó por mí desde el primer momento y creo que hemos conectado bastante bien. Trabajamos muy a gusto, codo con codo, en la configuración de la plantilla en pretemporada y ahora, cuando han venido los malos resultados ha sido importante su respaldo. La confianza es algo que facilita el trabajo día a día.

P: Con la victoria ante el Izarra suman 8 puntos en las 4 últimas jornadas. ¿A qué factores achacas el haber conseguido revertir la dinámica de resultados?

R: No creo que haya uno solo sino varios motivos. En primer lugar, que hemos conseguido ser más contundentes en defensa, y luego jugar con las líneas más juntas y adelantadas. La rapidez de nuestros defensas así nos lo permite de forna que las ayudas a la hora de presionar están siendo mejores y propicia que nuestros delanteros tengan menos desgaste defensivo. Así conseguimos recuperar muchos más balones y además hacerlo más cerca del área rival. Por último, el paso de las jornadas está permitiendo que los jugadores se conozcan más y que tengan las ideas más claras.

P: La contundente goleada al Izarra, además de acierto, ¿refleja el grado de mentalización con el que afrontabais un duelo ante un rival directo?

R: Es cierto que estuvimos hablando en la víspera del partido de la importancia casi trascendental de ese choque. Además de ser un rival directo venían en una buena dinámica, después de la contratación de Nacho Martín como entrenador, con 6 partidos invicto. Acababan de conseguir una última victoria de prestigio ante el Barakaldo que nos ponía en aviso. Por eso el equipo salió muy mentalizado, enchufados e intensos desde la primera jugada, y generando muchísimas ocasiones aparte de las que materializamos en gol. Lo cierto es que hemos mejorado las sensaciones y adquirido ese punto de confianza que permite que nuestra gente de medio campo hacia delante ahora se sienta más respaldada por la mejora en defensa y se atreva a hacer más cosas.

P: Entre la 'manita' de este sábado y la sonada victoria ante todo un Racing de Santander se puede decir que se han congraciado con la grada de Urritxe tras los dolorosos tropiezos ante Lealtad, Tudelano y Sanse?

R: Desde comienzos de temporada ya comentamos que todos nuestros objetivos pasaban por hacernos fuertes en casa. Esas derrotas nos hicieron anímicamente mucho daño pero el equipo lo ha superado a base de trabajo, constancia y actitud. Poco a poco somos más solventes y nos encontramos más a gusto en Urritxe pero esto acaba de empezar. Ya tenemos la experiencia de la pasada jornada, donde después de hacer un partidazo ante el Racing, regalamos el primer tiempo en Tafalla y suerte que sacamos un punto ante el colista. En esta categoría, y menos en este Grupo, no puedes regalar nada y estar concentrados siempre o cualquiera te puede ganar.

P: Un repaso a los números arroja el dato de que son el equipo más goleador tras los filiales de Sporting, Real Sociedad y Athletic. Las dudas que planeaban en el juego ofensivo tras la retirada de Muniozguren parecen disipadas

R: Desde las primeras jornadas se ha podido ver que el equipo generaba muchas ocasiones en ataque, aunque al final no resultará productivo porque atrás nos hacían muchísimo daño. El equipo estaba desordenado, desequilibrado y blando, lo que se traducía en derrota tras derrota. Pero sabíamos de la calidad que tenemos arriba con gente como Mikel Álvaro, Seguín, Iturraspe, Ortega, Ubis, Jon Ander... Ahora estamos disfrutando de su mejor versión gracias a la confianza adquirida por los motivos que ya comenté anteriormente.

P: Entendemos que es la faceta defensiva dónde quizá se ha hecho más hincapié. Tras muchos cambios parece que se consolida la pareja de centrales Simic/Oler, con Juaristi en esa novedosa posición de mediocentro.

R: En efecto. Comenzamos con Juaristi y Aurtenetxe hasta que éste se marchó a Escocia. Luego pensamos que Juaristi nos daría más equilibrio y contundencia en el mediocampo. Por otra parte, decidimos apostar por Oier y Simic atrás, que yo me atrevería a decir que estamos jugando con la defensa más joven del Grupo incluido los filiales, pues Oier y Simic tienen 19 y 21 años respectivamente. Si sumas al lateral Arrizabalaga, que también es sub 23, se comprueba que nos fijamos en la edad de los jugadores sino en su rendimiento.

P.: Precisamente dos de estos equipos golpeadores se dan cita en Lezama la próxima jornada. Si hay un equipo del que no necesites infórmese ese es el Bilbao Athletic. Bonita oportunidad la del derbi para estrenar el casillero de triunfos a domicilio.

R: Claro. Conozco perfectamente a todos los jugadores, lo que no deja de ser una ventaja, pero eso no te garantiza que vayas a ganar. Sabemos de su potencial, es uno de los conjuntos que apunta a estar al final en zona de playoffs; un equipo que está bajando su rendimiento fuera de casa pero que en Lezama se muestra avasallador. Tienen muchas virtudes aunque yo destacaría, al contrario de lo que suele suceder en estos filiales, la una portería y línea defensiva de primer nivel. Tampoco me olvido de la gente que tiene arriba como Guruzeta, Asier Benito o Íñigo Vicente, delanteros con dinamita y capacidad de hacer gol. En cualquier momento acudiremos mentalizados de que nos van a hacer correr mucho, pero sabiendo que si ajustamos bien la parcela defensiva arriba seremos capaces de hacerles daño.

P: Partido especial para quien como es tu caso se encuentra en excedencia del Athletic. ¿Se puede decir que estás doblemente observado en esta nueva etapa formativa para usted?

R: Así es. Yo tenía dos años de contrato con el Athletic y en el momento que Asier Goiriia me traslada su interés le pido que me dé un tiempo para hablar con el club. Traté el asunto con el presidente y vimos que era.una buena opción para ambas partes que yo fuese el salto de categoría y al año que viene regresé a Lezama. De todas formas nueve meses en fútbol es mucho tiempo y ahora estoy centrado en el presente en Amorebieta. Me hace mucha ilusión volver a Lezama pero que nadie dude de que prepararé el partido al detalle para ganar. Una victoria fuera es lo que nos falta para refrendar las cosas que estamos haciendo bien y sería una inyección de moral terrible ganar un derbi como éste.

P: Sin cuestionar la exigencia que uno y otro lugar suponen, ¿qué diferencias observa entre entrenar en categorías inferiores o el mismo Baskonia a hacerlo en el Amorebieta?

R: Las diferencias son muy grandes. Cuando estás en el fútbol base de un equipo de élite tu objetivo es mejorar a los jugadores para que sean aptos para el primer equipo. Se prioriza al futbolista antes que el resultado. Todo lo contrario en un club como el Amorebieta, donde el principal objetivo es ganar. Es cierto que ahora las cosas no tengo que repetirlas tantas veces porque hay jugadores que ya acumulan muchas vivencias futbolísticas. También cambia la perspectiva: en el cara a cara te das cuenta de que tratas con hombres. Aun así cambian las formas pero no el discurso pues no deja de ser fútbol.

P: Siendo hombre de la casa y habiéndose sentado en el banquillo de San Mamés como ayudante de Valverde parece obligado preguntarle por la situación actual del Athletic y más concretamente de su homólogo en el banquillo rojiblanco. Cree que el parón y un par de buenos resultados servirán para disipar las críticas que se ciernen sobre Ziganda?

R: El Athletic comenzó la temporada bastante bien pasando las primeras dos rondas en Europa y con parecida muestra de solidez en la Liga. Ahora parece que pasamos por un bache de juego y de resultados. Pero yo confío plenamente en Cuco porque está plenamente capacitado para enderezar la situación y cuenta con la materia prima necesaria en la plantilla. Todo cambio en el cuerpo técnico cuesta. Ya le sucedió igual a Marcelo Bielsa o a Ernesto Valverde. Seguro que tiraremos para arriba a partir de ahora.

P: Le queda tiempo para seguir las evoluciones de su anterior equipo, un Baskonia que tampoco ha arrancado muy bien?

R: Claro. Ten en cuenta que repiten muchos jugadores de la pasada temporada. Conozco mucho al presidente, al delegado, a toda la gente que trabaja en el día a día del club, y mi experiencia allí fue sensacional a todos los niveles. La Tercera es una categoría dura para los chavales porque aunque reúnan mucha calidad se pueden sentir algo desprotegidos en el campo. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo: la Selección Española Sub-21, que es un equipo increíble con un talento bestial, descendería si compitiera como club en Primera División. En el fútbol no vale solo con la calidad sino que intervienen muchos más factores como la madurez, el saber interpretar los partidos en cada momento. Al Baskonia le pasa algo parecido, cualquier jugador de su plantilla podría competir ahora en Segunda B suficientemente protegido y respaldado por compañeros veteranos. Es el hándicap que les toca pasar pero también estoy convencido de que saldrán adelante.

P: Una mirada retrospectiva para acabar. La Segunda B es una categoría en la que denutas como técnico pero no como jugador. Qué diferencias has encontrado con la que conociste con 17 años en el Sanse?

R: Diferencias, en cuanto a juego e intensidad, apenas encuentro. Lo que si se advierte con el paso del tiempo, tanto en esta como en otras categorías es que el fútbol es cada vez más difícil, más rápido. El jugador ahora ya no es un simple futbolista, sino un atleta que juega bien al fútbol. Además ahora hay mucha más información, se entrena más y mejor...

P: Y en este tiempo como entrenador, ¿ha encontrado algún jugador que le haya recordado a aquel Joseba futbolista?

R: No. Hay muchos tipos de jugadores, diferentes...Yo les animo en el fútbol base a tener jugadores de referencia pero sin olvidar dejar de ser ellos mismos. El futbolista debe ser auténtico y ser capaz de sacar el ADN que lleva dentro. Tienen que ser atrevidos, intentar cosas, porque para marcar diferencias no solo basta calidad sino decisión y de en las propias posibilidades.