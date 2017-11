Google Plus

Previa CD Izarra-Burgos CF: buscando la estabilidad / Foto: Burgos CF.

Un partido con vuelos diferentes pero un mismo objetivo, la estabilidad de resultados y la clasificación aunque los dos equipos se encuentran en situaciones muy diferentes. El Izarra necesita ganar para salir del descenso mientras el Burgos buscará una victoria para mantenerse en los puestos de play-off.

CD Izarra: seguir la estela

El conjunto navarro quiere continuar con la buena racha que lleva desde que realizaron el cambio de entrenador, desde la llegada de Nacho Martín tan sólo han cosechado una derrota en siete encuentros y los jugadores han mejorado ostensiblemente su nivel de juego. Un cambio muy productivo que dio un pequeño paso atrás después de la derrota del fin de semana pasado por 5-0 ante el Amorebieta.

El equipo quiere reponerse y hacerse fuerte en su feudo, un campo de pequeñas dimensiones y con hierba sintética donde los rivales siempre sufren la no adaptación y de donde los albiazules deben sacar la mayoría de sus puntos. Al igual que sus rivales sufren en su casa ellos lo pasan mal cuando les toca visitar campos grandes, por lo tanto, su mejor aliado es Merkatondoa para eludir el descenso.

Nacho Martín ha encontrado la sintonía perfecta entre sus jugadores, creando un once fuerte y atractivo para enfrentarse a cualquier rival. Un once que se ha hecho fuerte en casa pero también ha sabido sacar buenos puntos lejos de su tierra. Para este encuentro, el entrenador riojano cuenta con toda su plantilla disponible para elegir el once de gala que ponga en apuros al Burgos CF.

Burgos CF: continuar creyendo

El equipo blanquinegro quiere seguir creyendo en algo que lleva viendo desde dentro desde el incio de la temporada, jugar el play-off de ascenso. Tras unos partidos bastante grises, el Burgos se volvió a reencontrar con los goles, venciendo 3-0 al Peña Sport y volviendo a convencer a su afición de que el equipo seguirá estando arriba.

Andrés aprovechó para forzar la amarilla y, por lo tanto, será baja para el encuentro de este domingo, en su lugar jugará previsiblemente Sergio Esteban o Javi Cantero. Patxi Salinas ha preparado este partido a conciencia, haciendo sesiones en espacios cortos para ir acostumbrando a sus jugadores para disputar un partido que se preveé bastante complicado.

Tres puntos para mantenerse en los puestos de arriba, seguir teniendo una pelea encarnizada a la que cada jornada se une algún equipo más. El Burgos sigue buscando goles como amores a pesar del 3-0 de la pasada jornada, sigue en busca del delantero goleador que necesita para sacar más partidos adelante.

Jugadores a seguir

Yoel: El centrocampista atacante del conjunto estellés es el mñáximo goleador, teniendo buena llegada desde atrás, con buen disparo desde la frontal además de repartir el juego desde la línea de tres cuartos hacia adelante.

Adrián Hernández: Ha regresado con ganas después de una larga lesión, se ha hecho con el puesto de titular obligando a Salinas a intercambiar a Carlos Álvarez e Iker Hernández para acompañarle. Dos goles en el último partido que seguro le han hecho coger fuerza de cara a los próximos encuentros, siempre pelea cada balón y busca el gol cada vez que tiene oportunidad de hacerlo.

Posibles alineaciones

CD Izarra: Julio; Eguaras, Maestresalas, Josetxo, Cacho; Cisneros, Hinojosa; Bruno, Yoel, Arnau Tobella; Javi "Bolo".

Burgos CF: Mikel Saizar; Sergio Esteban, Julio Rico, Borda, Javi Cantero; Adrián Cruz, Beobide; Eneko, Iker Hernández, David Martín; Adrián Hernández.