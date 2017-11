Previa SD Gernika - UD Logroñés: choque de sensaciones

SD Gernika | Foto: UGS Vison

Tópicos en el mundo del fútbol hay muchos. Decenas, miles. Todo el que haya formado parte de este deporte ha tenido que soportar el dichoso "se juega como se entrena". Pero sin duda alguna uno de los más acertados es aquel que dice "el fútbol es un estado de ánimo". Y eso están el Gernika y la Unión Deportiva Logroñés. Con ánimos y síntomas verdaderamente distantes y a las puertas de un encuentro que podría ser trascendental a pesar de hallarnos tan sólo en la jornada 14 de campeonato.

SD Gernika: seguir soñando

En su tercera temporada (consecutiva) en la categoría de bronce el conjunto de Jabi Luaces continúa sorprendiendo a propios y extraños. Pese a ser uno de los equipos más modestos de toda la categoría el cuadro vizcaíno se ha asentado en la zona media -incluso alta, por momentos- del Grupo II. Esta temporada, sin ir más lejos, marcha en séptimo lugar a sólo cuatro puntos de los puestos de playoff de ascenso, a pesar de que su verdadero objetivo sea lograr la permanencia. Pero esto no es algo nuevo. Ya la pasada campaña el Gernika dio que hablar al establecer un impresionante récord de 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota, el cual se inició con siete victorias entre los meses de noviembre y diciembre. Todo ello propició que el humilde cuadro gernikarra finalizara la primera vuelta en tercera posición, codeándose junto a los "grandes" del grupo.

Gracias a ello el equipo logró la salvación de manera holgada y este año parece que quieren seguir el mismo camino. El Gernika empezó la temporada con dos derrotas frente a Sporting B y Racing de Santander, desde entonces, a excepción de la visita a Lasesarre, todo ha sido sumar para los de Luaces. Acumulan seis jornadas sin perder, sumando diez de los últimos doce puntos, lo que le convierte en el equipo más en forma del grupo, y su mayor baza es la solidez mostrada en su feudo, en Urbieta, donde de los últimos diecinueve partidos únicamente dos han finalizado con victoria visitante. El técnico vasco tendrá las bajas de Mikel Abaroa, que no podrá reecontrarse con sus ex-compañeros, Lander Torre, Aitor Arego y Álex Petxarroman, mientras que Txema Pan será duda hasta última hora. Por su parte, Olaetxea y Ander Larru vuelven a la convocatoria.

UD Logroñés: en busca de una regularidad que nunca llega

Parece ser el cuento de nunca acabar con la 'UDL' desde hace muchos meses. El conjunto riojano vive continuamente en la búsqueda de una reacción que le permita enlazar varios partidos seguidos sumando para volver a engancharse a la zona alta de la tabla. Pero esa reacción nunca termina de confirmarse. En otras palabras, no es regular. Y cuando un equipo no es regular está abocado a la mediocridad, que es precisamente lo que desprende ahora mismo esta UD Logroñés. Los riojanos tan sólo han ganado uno de los últimos cinco encuentros y ahora mismo se postulan como el quinto equipo en peor estado de forma del grupo con el pobre bagaje de seis puntos sumados de los últimos quince posibles. Y lo cierto es que tampoco parece Urbieta el escenario más adecuado para lograr ese punto de inflexión tan ansiado y necesario para los de Sergio Rodríguez.

El técnico que fue capaz de rescatar la nave blanquirroja cuando esta se iba a pique la temporada pasada no atraviesa su mejor momento. Decisiones cuestionadas por la grada acompañadas de malos resultados han abierto el debate en varios sectores de una afición riojana siempre exigente, que no quiere ver como otra temporada termina en blanco. Especialmente caliente se presenta la pugna por ser el 'nueve' titular del equipo después de que gran parte del estadio coreara el nombre de Iván Aguilar en el partido frente al Arenas de Getxo, en clara referencia a las pocas oportunidades que Sergio Rodríguez está otorgando al delantero. Y es que tras su llegada este mismo verano Aguilar se postulaba como el "killer" que tanto tiempo lleva el club esperando para marcar las diferencias, pero hasta ahora su participación en el equipo se ha visto muy limitada, hasta el punto de que los aficionados han tenido que mostrar su disconformidad con el asunto. Veremos qué cambios realiza el preparador riojano en su 'once' para el domingo, en el cual no estará Jaime Paredes por sanción. Además, Germán Sáez y Cifu no viajarán por decisión técnica.

Antecedentes

Únicamente dos enfrentamientos entre Gernika y UD Logroñés con sendas victorias para los equipos que actuaron como locales. En Urbieta los vizcaínos se impusieron por 1-0 gracias a un gol en propia puerta de Mendi, mientras que en Las Gaunas los riojanos se vengaron endosando un contundente 5-1 con "hat-trick" de Coulibaly.

Alineaciones probables