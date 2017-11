CD Mirandés - CD Tudelano: duelo de categoría

Google Plus

Mirandés vs Tudelano | Foto: CD Mirandés

El Club Deportivo Mirandés recibe este domingo a las 17:00 horas de la tarde al Club Deportivo Tudelano, un choque entre dos equipos que apuntan a que disfrutarán del play-off al final de temporada.

El conjunto de Miranda de Ebro cosechó su primera derrota de la temporada el pasado domingo en tierras navarras frente al Osasuna Promesas, 1-0. Derrota que no le ha hecho alejarse del liderato. Por su parte, el CD Tudelano se encuentra en sexta posición con 21 puntos a tan solo tres puntos de entrar en el play-off puesto marcado por el Burgos FC.

El técnico del conjunto rojillo comparecía en rueda de prensa, donde hacía mención a la primera derrota de sus pupilos. “Esa ha sido la noticia en los periódicos esta semana ¿no? Que perdimos. El caer después de doce jornadas invictos habla muy bien de nosotros y más viendo cómo perdimos”.

Pablo Alfaro no le daba importancia a lo sucedido el pasado domingo, y manifestaba que lo importante ahora centrarse en el choque “un encuentro duro y difícil” frente a un equipo que “Muy físico, que no está acostumbrado a perder, con un juego muy directo y que no plantea muchas facilidades al rival”.

La lista de convocados para medirse al Tudelano la forman: Sergio Pérez, Limones, David Prieto, Israel Puerto, Gorka Kijera, Mario, Melli, Paris, Albistegi, Andrés, Antonio Romero, Borja Sánchez, Peláez, Igor Martínez, Jaime, Rúper, Yanis, Eloy Gila, Pito Camacho, Cervero. Por lo que estarán dos viejos conocidos de la afición tudelana como son Paris Adot y Yanis Rahamni.

Tres jornadas complicadas

Los de Tudela tienen por delante tres encuentros de lo más complicado donde se medirán a los tres primeros clasificados; Mirandés, Sporting B y Racing de Santander. Los blanquinegros llegan a Anduva tras sufrir una derrota 1-2 ante la UD Gernika, en un partido donde los pupilos de Iñigo Valencia merecieron los tres puntos, pero el fútbol es como la vida que unas veces te da y otras te quita. Los blanquinegros buscaran sumar al menos un punto en un campo muy complicado, y es que todavía no ha ganado nadie en Anduva.

Para el choque frente al Mirandés el técnico Iñigo Valencia no podrá contar con el capitán que sigue recuperándose de su operación por rotura de cubito. Todo apunta a que el jugador Alex Sánchez, pueda reaparecer en los terrenos de juego tras llevar varias semanas lesionado.

La lista de convocados para viajar hasta Miranda de Ebro la forman: Mikel Pagola, Miguel Mendioroz, Fernando Delgado, Álvaro Meseguer, Sergio Martínez, Álvaro Corral, Unai Zamorano, Adán Pérez Cavero, David Lázaro, Ibai Ardanaz, Iñaki Jiménez, Jannick Buyla, Pablo Lizarraga, Óscar Vega, Andrés Barrera, Ion Vélez, Mika y Miguel Puche.

Álvaro Corral volverá a Anduva para medirse al que fue su equipo durante siete temporadas.

POSIBLES ONCES: CD Mirandés vs CD Tudelano

Mirandés: Limones; Paris, Kijera, Israel Puerto, Melli; Antonio Romero, Eloy Gila , Ruper; Cervero, Borja y Yanis.

Tudelano: Pagola, Iñaki Jiménez, Sergio Martínez, Corral, Meseguer, Lázaro, Lizarraga, Ardanaz, Ion Vélez, Víctor Bravo y Adan Pérez.