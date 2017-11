Nadie contento en Les Caleyes

Google Plus

Combate nulo en Les Caleyes. Tenía el Lealtad la oportunidad de oro de sumar de tres, en su feudo, ante su público y contra el colista de la categoría. En frente, una Peña Sport que venía de ganar al Caudal en lo que era su primera victoria de la temporada. Para los navarros, se presentaba la oportunidad de encadenar dos jornadas consecutivas sin perder por primera vez esta campaña. Nada más lejos de la realidad.

Partido malo, muy malo, que refleja la situación en la tabla de ambas escuadras. En la primera mitad el Lealtad no compareció. Los de Roberto Aguirre adolecieron de una falta de actitud impropia de un conjunto que se está jugando salir de la quema. Por su parte, la Peña Sport a punto estuvo de irse con un botín de tres unidades del Principado. De hecho, el resultado al descanso era de 0-1.

Salieron más metidos los de Rodrigo Hernando. Mucho más. Se hicieron dueños del partido y adelantaron líneas incomodando al Lealtad y no dejando a los maliayos desplegar el juego que pretendía Roberto Aguirre. Bien es cierto que apenas disparó a puerta, excepto en un tiro de Diego que Tejero atrapó bien abajo. El balón parado empezaba a ganar protagonismo y ambos intentaban crear peligro en este arte. Primero Álex Blanco, y después Juan Cueto cabecearon dos saques de esquina fuera, mientras que el jugador navarro Úriz, la tuvo en para los visitantes, pero Nacho López salvó in extremis. Casi en el intermedio, llegaría el gol de la Peña Sport, y como no podía ser de otra manera, a balón parado. Galarza dejó de cabeza un gran servicio desde la esquina, y Fermin Úriz batió a Tejero con otro testarazo. Gol. Todavía pudo hacer el segundo el conjunto azul, pero el disparo de Ceberio lo atajó bien Tejero. Descanso

Despertó el Lealtad en la segunda mitad, por obligación, porque pese a que estamos aún en el primer tercio de temporada, con esta derrota se le agotaba su primera bala. Salieron enchufados los de Roberto Aguirre, no quedaba otra, e hicieron recular a un conjunto navarro que sabía que le tocaba defender. Estrechó el cerco Mendi. El centrocampista naviego probó al meta navarro con dos disparos que se fueron fuera. Fueron el preludio del tanto negrillo. Falta desde la medular botada por Álex Blanco, Álvaro Montero la bajó, pensó y disparo. Gol. La defensa navarra, a todo esto, mirando la acción. Pasó adelante del Lealtad tras el gol, que instaló el pánico en el once visitante, temiendo una nueva derrota a domicilio, pero los de Aguirre no pudieron hacer el segundo. Un segundo que estuvo cerca de materializar la Peña Sport, pero Úriz, de manera incomprensible desaprovechó.

Al final, empate que no sirve para nada a ninguno de los dos conjuntos. El Lealtad se queda a tres puntos de la salvación, marcada por el Izarra, que juega mañana en otro duelo a vida o muerte, también en Asturias, ante el Caudal en Mieres. Un Izarra que recibirá al propio Lealtad en la próxima fecha. Por su parte, la Peña Sport se mantiene en el farolillo rojo con cinco puntos, a once de la salvación.