El Mirandés resiste en Las Gaunas y consolida su liderato

Google Plus

Duro traspiés a las aspiraciones de la Unión Deportiva Logroñés. Lo que se presumía como una auténtica fiesta del fútbol en la capital riojana para la tarde del domingo ha terminado derivando en festín exclusivamente rojillo en las gradas de Las Gaunas. Arropados por más de 1200 incondicionales que rebosaron la habitualmente despoblada tribuna general del mítico estadio logroñés, los de Pablo Alfaro superaron al conjunto blanquirrojo y se alzaron con tres puntos que les reafirman como líderes indiscutibles del Grupo II.

El partido había sido tildado en la previa por ambos técnicos como un acontecimiento "de otra categoría". Se puede decir que no defraudó. Ambos equipos ofrecieron lo que se podía esperar de ellos. Un Mirandés intenso, compacto y aguerrido se benefició de una 'UDL' que tardó veinte minutos en saltar al campo. No necesitaron más para poner el partido de cara porque los de Sergio Rodríguez dieron demasiadas facilidades a su rival en ese periodo de tiempo. Y cuando tu rival es el líder eso se paga.

A los cinco minutos el marcador ya reflejaba el 0-1 después de que Rúper robara la cartera a Muneta y superara a Miguel con un disparo desde la frontal. Jarro de agua fría para un sector del graderío en claro contraste con la explosión de festejos en el otro. La 'UDL' empezaba demasiado pronto a tener que remar contracorriente, algo que esta temporada no está sabiendo gestionar bien y que se dejó notar enseguida cuando poco después llego el 0-2. Los riojanos, descolocados por las prisas y el nerviosismo de haber encajado un gol tan tempranero permitieron a Borja Sánchez armar una contra en el minuto 24 que finalizaría Yanis con un disparo cruzado. Fiestón. Rojillo, pero fiestón.

Diego Cervero regresó a la que fue su casa durante tres temporadas | Foto: riojapress.com

Con el segundo tanto el Mirandés pareció tener suficiente y se permitió el lujo de dar un paso atrás y ceder el balón a la 'UDL'. Fue entonces cuando el conjunto local comenzó a asentarse y disponer de algunas llegadas de peligro. Rayco estrelló un rechace en el cuerpo de Limones e Iván Aguilar dibujó un par de desmarques interesantes, pero ninguno puso en aprietos a la zaga visitante. La mayoría de las posesiones blanquirrojas resultaban estériles y finalizaban en pérdidas o balonazos frontales que los centrales rojillos se mostraban encantados de despejar.

Orgullo riojano

El segundo tiempo tuvo un color bien distinto. Los hombre de Sergio Rodríguez, sabedores de la nefasta imagen que estaban dando, saltaron con otro aire al campo tras el descanso y lograron competir de tú a tú frente al Mirandés durante bastantes minutos. El dominio del juego, que seguía siendo para ellos, comenzó a traducirse en peligro sobre el área de Limones. Muneta empezó a encontrar espacios para filtrar balones entre las líneas rojillas y la 'UDL' vio en él su mejor vía de escape. Tras varias internadas peligrosas por ambas bandas, fruto de combinaciones entre Muneta, Rayco y Arnedo, Limones derribó a Ñoño dentro del área cuando este le recortó. El árbitro, sin dudarlo, señaló el punto de penalti, e Iván Aguilar, menos dubatativo aún si cabe, plantó el esférico en los once metros y anotó con personalidad su primer gol con la elástica blanquirroja.

El gol local despertó la rabia y el orgullo riojano. Por primera vez en toda la tarde Las Gaunas silenció los cánticos del millar de mirandeses desplazados y encuentro entró en una preciosa vorágine de intensidad y correcalles que favorecía los intereses de la 'UDL'. Ocasiones para ambos equipos -Cervero estuvo cerca de sentenciar el choque- y sensación por momentos de que el cuadro rojillo era incapaz de controlar el ritmo del encuentro al verse superado. Por ello Alfaro tuvo que mover el banquillo dando entrada a Igor Martínez y posteriormente a Albistegui para tratar de amarrar los tres puntos como fuera. Sergio Rodríguez, por su parte, también agotó sus balas y pasó a jugar con dos puntas a raíz de la entrada de Marcos André y Pablo Espina.

Iván Aguilar se estrenó como goleador | Foto. riojapress.com

A diez minutos del final Limones tuvo que emplearse a fondo para desviar un cabezazo de Ramiro que hubiera supuesto el 2-2. Ñoño también gozó de una buena oportunidad en una falta frontal que acabó igualmente en las manos del guardameta visitante y Marcos André probó suerte tras una buena asistencia de Espina. Era el último arreón de una UD Logroñés que no quería remar para morir en la orilla. Pero no fructificó. La seriedad y la experiencia se impuso en los minutos finales. El Mirandés no estaba dispuesto a dejar escapar el triunfo, menos aún tras la expulsión de Jaime Paredes por doble amarilla que dejaba a los riojanos con diez hombres, acabando con casi cualquier esperanza de remontada.

El partido murió con Diego Cervero errando un gol cantando a puerta vacía (desde 35 metros, eso sí) después de que Miguel Martínez de Corta subiera a rematar inútilmente el último córner. Pero no importó, porque los tres puntos estaban en la buchaca del Mirandés desde hacía rato, que suma así una victoria de líder, de esas que marcan la diferencia, y que tras la derrota del Sporting de Gijón 'B' le afianza -aún más- en todo lo alto de la clasificación. Los riojanos, por su parte, que venían de ganar en Gernika dispuestos a asaltar de una vez por todas los puestos de playoff, dejan escapar otra gran oportunidad y de nuevo ven como aumenta hasta tres puntos la distancia respecto al cuarto clasificado.