Patxi Salinas: ''No me sabe a nada el punto''

El técnico burgalés asistió visiblemente enfadado a la rueda de prensa postpartido de su duelo ante el Bilbao Athletic que finalizó en empate. Un reparto de puntos que se le antoja cuantiosamente injusto ante el buen hacer de sus hombres ante los cachorros bilbaínos.

''No me sabe a nada, creo que hemos sido muy superiores. En el primer tiempo hemos dominado más del 90% del partido, hemos tenido ocasiones muy claras y ellos ni nos han llegado al área. Nuestro portero ha estado viendo el partido'', explicaba el técnico. Y continuaba con su contrariado discurso: ''En la segunda, en una que han tenido han metido gol y, luego, arriesgando nosotros han tenido una contra buena. Hemos llegado muy fácil y hemos tenido muchas llegadas al área y el empate no me sabe a nada porque hemos sido bastantes mejores''.

También hubo espacio para la polémica: ''Yo hoy he visto un penalti clarísimo, pero no podemos hacer nada porque el árbitro ha creído que no ha sido. Y luego ha habido dos dudosos'', lamentaba.

A pesar de ser un punto muy escaso para sus aspiraciones, la realidad es que a falta de diez minutos para el final iban perdiendo, por lo que tampoco se puede ver con tan malos ojos el empate: ''Cuando se te pone el partido cuesta arriba y en el 80' vas perdiendo, al final el punto por supuesto que lo das por bueno. Pero es que ves el partido y no era un partido para perderlo ni de coña. Teníamos todo super controlado, el ritmo era nuestro, las ocasiones eran nuestras...''.