Isaac Nana, el talisman de playoffs del mercado de invierno

Nana en un partido en Butarque en Segunda con un histórico como el Recre. Foto: Apo Caballero - VAVEL.

¿Eres director deportivo? ¿Quizás uno de esos 'managers' tan de moda que busca por sí mismo un recurso nuevo para su medular? Y, por casualidad...¿no serás de un equipo con claras aspiraciones a jugar la fase de ascenso de Segunda B? Si es así, creemos que tenemos tu solución a todo lo anterior o, al menos, un valioso amuleto para alcanzar dicho objetivo de playoffs.

Se llama Isaac Nana Asare, un mediocentro que tiene 23 años y unas ganas terribles de comerse los campos de fútbol de bronce a partir del mes de enero tras pasar la primera fase de la temporada sin competir tras una serie de malas decisiones en verano que abordaremos a continuación.

Es la historia de este ghanés de acento madrileño que atendió con toda la amabilidad del mundo a la llamada de VAVEL en un momento tan complicado de su carrera. Para él, la situación no es nueva ya que ya la vivió tras una aciaga etapa por el Recreativo de la cual apenas guarda buenos recuerdos. Entonces, salió el Cádiz para rescatarle de la inactividad por febrero de 2016.

Nana encadena dos playoffs consecutivos con dos equipos en los que firmó en invierno: Cádiz y Fuenlabrada

Ahora, quiere dar por bueno aquel dicho de que no hay dos sin tres. Quiere que su idilio con la segunda fase de la temporada vuelva a acontecer tras repetir escena a finales de 2016 con un Fuenlabrada que necesitaba aires nuevos en un equipo que no funcionaba y que, tras su llegada, acabó en playoffs. Con esto, ya encadenó dos temporadas consecutivas firmando con un equipo de Segunda B bien adentrada la temporada y, en ambos casos, esos equipos acabaron firmando un tramo final espectacular y alcanzando los playoffs. De hecho, en sus meses en el Ramón de Carranza hasta acabaron ascendiendo, que no es poco.

En resumen, un jugador al que siempre le han acompañado los veranos difíciles y los inviernos de cambios. Un futbolista al que el fútbol se lo ha dado todo desde que empezara nada más venir a España en el Alcalá, donde debutó en Segunda B sin siquiera tener nociones del castellano, pero sí de un idioma universal, el del fútbol: ''Sabía cero español, aprendí poco a poco con los compañeros y con mi primer mister, Josip Visnjic, me comunicaba en inglés'', nos contaba entre risas antes de comenzar la entrevista.

Nana: ''En verano rechacé a equipos como el Elche o el Murcia por esperar un Segunda''

PREGUNTA: Isaac Nana, salido de la cantera del Rayo y Atlético de Madrid, tras jugar a buen nivel por equipos de categoría en el fútbol de bronce como el Cádiz o Fuenlabrada, llega este verano y se queda sin equipo. ¿Cómo sucedió?

RESPUESTA: ''Fue todo muy raro, hice muy buena temporada en Fuenlabrada y teníamos muchas esperanzas del mercado de verano mi representante y yo. Nos marcamos el objetivo de escuchar ofertas de Segunda. Tuvimos ofertas muy importantes de equipos con aspiraciones en Segunda B, como el Elche, Cartagena o Real Murcia...pero las rechazamos en ese momento.

No era por dinero ni por nada, era por categoría, pensábamos que era el momento de dar el salto definitivo. Esperamos y esperamos...iban pasando los días y a falta de diez días para el cierre ya nos volvimos a hablar con equipos de 2ªB importantes, pero todos tenían ya sus fichas cubiertas o les quedaban algunas muy específicas para delanteros y me acabé quedando sin equipo''.

P: ¿Cómo es el verano para un futbolista del fútbol 'profesional’ como es su caso? ¿Se arrepiente de no haber cogido alguna de las opciones que tuvo antes del final del verano?

R: ''La verdad es que sí me arrepiento porque me siento que he dejado pasar algunas oportunidades muy importantes que no tenían que haber dejado pasar por esperar un Segunda. Me llegaron ofertas muy buenas y, quién sabe, quizás ahora me llegue otra y vuelva a tener otro ascenso y pueda llegar de esta manera a Segunda''.

''He estado entrenándome muy fuerte con la mente puesta en enero y estoy muy motivado''

P: ¿Qué ha estado haciendo durante estos meses sin competición? ¿Cómo ha sido su vida sin fútbol de nuevo tras lo que ya le pasó en Huelva?

R: ''Estos meses sin competir han sido duros. También te digo que al no ser la primera vez que me sucede esto, supe manejarlo más o menos bien para no pasarlo tan mal como podría pasarlo otra persona. El fútbol para mí lo es todo y me he dedicado a este deporte al 100%. He estado sin jugar al fútbol, pero con la mente en él. He estado entrenando con la esperanza de que igual algún equipo me podía contactar aunque el mercado estuviera cerrado al tener yo ficha profesional. He estado entrenando muy fuerte y ya enero está cerca y estoy muy motivado''.

P: ¿Fue peor esta decepción o lo que vivió en el Recreativo?

R: ''Sigo pensando que la temporada que tuve en Huelva fue lo peor que viví. Lo pasé muy mal a nivel deportivo, no tuve muchos minutos y la gente que estaba allí en ese momento hacía las cosas muy mal y nos hacían sufrir mucho a los futbolistas. Luego, la temporada siguiente me dejaron sin ficha, me rescindieron el contrato e hicieron lo que quisieron conmigo. Tuve que pasar seis meses sin jugar en Huelva sin hacer nada, pero mira cómo acabó aquella temporada. Llegué allí en invierno, jugué muchos partidos, disfruté del fútbol y acabé ascendiendo''.

''Soy un jugador muy físico y polivalente que da muchas opciones dentro del campo a un entrenador''

P: En Fuenlabrada vimos su versión más versátil llegando a jugar en prácticamente todas las posiciones del centro del campo. ¿Qué cree que puede aportar Isaac Nana si un equipo de Segunda B le ficha este mercado de invierno?

R: ''Soy un jugador físico, muy intenso y ahí podría ayudar mucho en el medio a cualquier equipo. A la hora de jugar con el balón cualquier equipo puede contar conmigo porque me he formado en dos filiales de dos equipos muy importantes de España como el Rayo y el Atlético y eso me ha ayudado como jugar con la posesión. La temporada pasada acabé con cuatro goles, aunque podía haber acabado con 7-8 si no llega a ser por las que fallé.

Creo que también se puede contar conmigo como un medio llegador. Sé que puedo aportar muchas cosas, estoy con mucha confianza y me veo muy bien físicamente y, además, sé lo que es la categoría, ya llevo cinco temporadas en Segunda B. Por ejemplo, en el Fuenlabrada jugué en muchos puestos donde tenía que rendir sí o sí y creo que un jugador polivalente le puede ir bien a cualquier equipo porque da muchas opciones al míster''.

P: Ahora que menciona a su último equipo, el CF Fuenlabrada, vaya temporada están haciendo. ¿No hubo oportunidad de renovar en verano?

R: ''La verdad es que veo al equipo muy bien, he visto casi todos sus partidos. Atrás tienen unos centrales increíbles y son muy difíciles de penetrar. Así, seguramente acaben ahí arriba, porque si no te marcan y tienes arriba a un delantero como Dioni...Me alegro mucho por ellos y espero que sigan así en la segunda vuelta también.

''Me alegro mucho por el temporadón del Fuenlabrada, espero que sigan así también en la segunda vuelta''

Y bueno la verdad es que no hubo nada para quedarme con ellos. El que lo vea desde fuera le sorprenderá porque jugué bien y me sentía importante y lo más normal es que hubiera llegado alguna oferta. Es verdad que había gente en el club que sabían mi intención de buscar algo en Segunda, pero como cualquier jugador. Por ejemplo, seguramente a Dani Aquino (ex compañero de Isaac en el Atlético B) tras salirse en el Racing su primera temporada le habría gustado ir a jugar a Segunda, pero siempre te pueden convencer para quedarte. En mi caso, sabían mi intención pero no era el único, y quizás si me hubiera llegado una oferta lo habría pensado. Me fue algo sorprendente pero siempre voy a respetar las decisiones de los clubes''.

P: ¿Ha tenido ya algún acercamiento o ofrecimiento de algún equipo para enero?

R: ''A día de hoy no he tenido ninguna oferta. Mi representante ya se ha movido con algunos equipos y estamos viendo las distintas posibilidades. Con lo que me pasó en el mercado de verano, los intereses para mí no son nada, hasta que no me llegue una oferta no me creeré nada''.

P: Ya puestos a pedir, ¿alguna zona o Grupo de Segunda B que le llame más la atención para ir a jugar?

R: La verdad es que en mi situación tampoco estoy para elegir (risas). Soy un futbolista y es mi trabajo y a donde me toque ir, iré a dar lo máximo posible para ayudar al equipo y seguir creciendo como futbolista. Es verdad que llevo jugando en Segunda B desde la 11/12 y he jugado en todos los grupos menos en el de la zona de Cataluña y, si me sale la opción, pues me gustaría jugar, pero no estoy en una posición para pedir. Donde tenga que ir, en Madrid que es como mi casa o al País Vasco, donde sea...yo echo de menos el fútbol y solo necesito volver a jugar''.

''Mi año ha comenzado mal, pero tengo confianza y quién sabe si acabo con otro playoff''

P: Para acabar, tras hablar de varias malas experiencias suyas en el mundo del fútbol, ¿cuál es su mejor recuerdo?

R: ''Mi mejor temporada fue en el Atlético de Madrid, donde jugué muchos partidos y a buen nivel. También mi medio año en Cádiz donde acabamos ascendiendo. Esas dos campañas empezaron muy mal: en el Atlético costó mucho el acuerdo con el Rayo y con el Cádiz, pasé la primera vuelta en casa triste y jodido en Huelva y luego en Cádiz apostaron por mí. Esta también ha empezado mal, pero quién sabe como acabará, yo tengo confianza plena en mí y porqué no acabar con otro playoff...''