Anuario VAVEL CD Izarra 2017: El año de la consolidación en Segunda B

Google Plus

Anuario Vavel 2017 CD Izarra: El año de la consolidación en Segunda B.

Este año 2017 será recordado en el CD Izarra como el de la consolidación en la Segunda División B. El equipo de Estella, de la mano del técnico abulense Borja Jiménez, consiguió su segunda permanencia consecutiva en la categoría tras la anterior obtenida por los técnicos Sergio Amatriain y César Monasterio. Una segunda permanencia que llegó sin relativo sufrimiento durante la temporada, ya que el equipo estellés no pisó la zona de descenso a tercera división durante ninguna jornada en toda la temporada. El Izarra empezó el año natural del 2017 en una posición muy cómoda en la tabla, e incluso peleando por momentos por ocupar una plaza para disputar la Copa del Rey la próxima temporada. Pero tras concluir una espectacular primera vuelta, el equipo blanquiazul fue logrando poco a poco malos resultados que le hicieron caer varias posiciones en la tabla, y el fantasma del descenso amenazaba poco a poco con el paso de las jornadas a los estelleses. Los de la ciudad del Ega no conseguían las victorias que necesitaban para auparse en la tabla, más concretamente lejos de Merkatondoa, porque sí es cierto que en casa, en el fortín que fue, no cosechaban las derrotas.

Goleada en Guijuelo; llegan los fantasmas del descenso a tercera tras los últimos resultados

Especialmente dura fue la derrota conseguida en el Municipal de Guijuelo (jornada 34) ante un equipo en descenso, donde el Izarra cayó goleado por 8-1 ante un conjunto chacinero al que dio alas al término de la competición, ya que los salmantinos realizaron un final espectacular de temporada a raíz de esta victoria, salieron del descenso y consiguieron la permanencia de manera contundente. Esta goleada encajada por 8-1, se trata de una de las mayores goleadas recibidas por los de Estella en toda su historia. La derrota llegó en pleno caso Eldense y hubo incluso algunos que dudaron de la profesionalidad de los jugadores del Izarra en los aficionados al fútbol y medios de comunicación, pero el guardameta Aitor Navarro tuvo que salir en las redes sociales en defensa de su equipo asegurando la unidad total y comunión entre todos los integrantes de la plantilla.

Tramo final. Victoria clave ante Osasuna Promesas y empate decisivo en Mutilva que dio la permanencia matemática

Precisamente en la siguiete jornada, el Izarra recibía a uno de sus rivales directos como Osasuna Promesas, inmerso en la pelea por evitar el descenso, en uno de los derbis navarros con el fantasma del descenso al acecho de ambos clubes. Tras los 8 goles recibidos en Guijuelo, no podía empezar peor el partido para el Izarra. Jaime Dios adelantaba al Promesas a los 30 segundos del partido y el miedo volvía a Merkatondoa, pero Yoel Sola se encargó de quitar ese miedo con un doblete que otorgaba la remontada a los estelleses y así tres cuartos de permanencia. La siguiente jornada, la número 36, en otro derbi con mucho en juego ante la Mutilvera en Mutilva, al Izarra le bastó con un empate 0-0 para certificar por fín la permanencia de manera matemática. El técnico Borja Jiménez había cumplido con el objetivo de la permanencia en Estella pese a que se le había complicado en las jornadas finales. Al final de temporada, hizo las meletas y puso rumbo al Rápido de Bouzas gallego, equipo recién ascendido a Segunda B por primera vez en su historia.

Temporada 2017/2018; Diego Prendes es el entrenador elegido, el héroe del ascenso a Segunda B en 2015

Para la presente temporada, el Izarra nombró a Diego Prendes como sustituto de Borja Jiménez, de quien había sido su segundo entrenador.

Se marcharon algunos jugadores importantes con Borja como Pito, Aitor Navarro, Deivid o Sam Piette pero llegaron otros importantes como Julio Iricibar, Bolo, Eguaras, Cisneros o Laborda. Además, continuaron algunos pilares de las últimas temporadas como Cabrera, Maestresalas, Cacho, Bruno, Briñol o Hinojosa.

No comenzó nada bien la temporada para el Izarra, con tan sólo 2 puntos en 7 jornadas (uno ante el todopoderoso Racing de Santander), lo que culminó con la destitución de Diego Prendes en el banquillo de Merkatondoa. En su sustitución llegó el técnico logroñés Nacho Martín, todo un veterano de los banquillos que asumió la difícil papeleta de intentar salvar al equipo de Estella.

Tafalla, punto de inflexión y Nacho se estrena con victoria en Leioa

Sin ninguna duda, el partido de Tafalla fue un punto de inflexión para el Izarra. El equipo dirigido por entonces por Sergio Galán, que había sido el segundo entrenador de Diego Prendes, venció 0-1 gracias al gol del catalán Arnau Tobella, logrando así los primeros tres puntos de la temporada.

En la siguiente jornada, la número 9, Nacho Martín se estrenó en el banquillo con una victoria por 1-2 en Sarriena ante el Leioa gracias a un gol de Javi Bolo desde el punto de penalti en el minuto 90 del encuentro, cuando parecía que acabaría en tablas en el marcador. No podía haber mejor estreno para Nacho Martín.

Tanto cambio se produjo en el Izarra que el conjunto de Estella llegó a acumular tan sólo, a partir de la jornada 6 cuando se perdió 3-1 en Mareo, 1 derrota (5-0 en Amorebieta) en sus siguientes 11 encuentros, donde se llegó a conseguir hasta 20 puntos sobre 33 posibles, toda una gran racha que le llevó al Izarra a colocarse a 7 puntos por encima de los puestos de descenso, cuando en la jornada 6 parecía ya prácticamente hundido. Pero los blanquiazules no han podido acabar de la mejor manera el año, ya que acumulan dos derrotas consecutivas en las jornadas 18 y 19. La primera llegó en Merkatondoa, donde no se perdía desde la jornada 5 ante el Mirandés, cuando Diego Cervero anotó un gol y dio los 3 puntos a los burgaleses en el minuto 87. Fue ante el Tudelano, donde los riberos vencieron 1-2 en un derbi con mucha polémica. La última, la pasada jornada, cuando el conjunto de Nacho Martín cayó goleado 5-2 en Las Gaunas ante la UD Logroñés en un encuentro en el que no mereció salir goleado.

De esta manera, el CD Izarra cerró un año 2017 en el que se ha podido asentar en la categoría de bronce del fútbol español, donde está cumpliendo su tercera campaña consecutiva ante equipos de mucho más poderío económico. Ahora, ya con el mercado invernal, los estelleses realizarán algunos fichajes que les sirvan para ayudarle a tener una temporada tranquila.