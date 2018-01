Previa UD Logroñés - Bilbao Athletic: duelo directo por la cuarta plaza en Las Gaunas

Google Plus

Duelo entre los dos equipos en Lezama (fuente UGS Vision)

Comienza un nuevo año futbolístico, y a su vez, la segunda vuelta del campeonato. 19 partidos para cumplir objetivos, y quien sabe si sueños. El Mirandés (43) es por ahora el jefe de una categoría en la que cuesta un mundo conseguir ganar cada encuentro. Segundo se sitúa un Sporting B (39) que se está destapando como la auténtica revelación del Grupo II. Por detrás, a menos de un partido, se encuentra el Racing de Santander (37). Precisamente cuarto es uno de los dos contendientes de mañana, el Bilbao Athletic (32). Por detrás, gran lucha por esa cuarta plaza, con Real Sociedad B (32), Gernika (31), Burgos (30) y Logroñés (29) separados por tan sólo tres puntos. Barakaldo y Tudelano, un punto por debajo (28). La pelea por el ascenso es tremenda.

El conjunto rojiblanco no empezó bien la campaña, pero sus cuatro últimas victorias consecutivas les han impulsado hacia la cuarta posición, acumulando 13 de los 15 últimos puntos en liza. Los vizcaínos no pierden desde su visita a Sarriena, en la que el Leioa venció por 1-0. Ese duelo ocurrió un lejano 28 de octubre. Pese a merecer menos en algunos partidos, los de Garitano suman ocho partidos sin perder. Y además, en los últimos cuatro no han encajado tantos en contra. Serán un rival muy complicado para los de Sergio Rodríguez y una buena prueba de nivel para medir sus opciones de cuarto puesto.

Los riojanos quieren empezar 2018 con buen pie. Y qué mejor ocasión para hacerlo que ante el cuarto y con el apoyo de tu público. Probablemente, el Logroñés pase por ser uno de los equipos que mejor fútbol practica de toda la categoría de bronce. Pero solamente con juego no basta. Lo que realmente te impulsa en esta categoría es mantener la solidez durante los noventa minutos. Los blanquirrojos son superiores en la mayoría de encuentros. Sin embargo, sus desconexiones en momentos clave le acaban pasando demasiada factura y le han restado ya demasiados tantos. Real Unión, Lealtad, Caudal, Arenas, Leioa o Peña Sport son partidos recientes, de mal recuerdo para la parroquia logroñesa. En ninguno de ellos se pudo ganar, pese a merecerlo en prácticamente todos.

Cara a cara

Ambas escuadras se han medido en nueve ocasiones, con cuatro victorias riojanas, dos empates y tres triunfos para los bilbaínos. Todas ellas en Segunda B. Los marcadores suelen ser ajustados. De hecho, nunca ningún equipo ha conseguido ganar por más de dos goles de diferencia. El partido más espectacular se dio la temporada pasada. Fue un 5-3 en Las Gaunas, en un encuentro que Sergio Reguilón recordará por mucho tiempo, ya que anotó un hat-trick y puso en pie a toda la hinchada. El último precedente se sitúa en la primera jornada de competición, en la que el Logroñés se impuso en Lezama por 1-2. En estos duelos, 11 veces ha cantado gol la UDL, por 8 del filial rojiblanco.

Estadísticas

UD LOGROÑÉS BILBAO ATHLETIC GOLES A FAVOR 26 28 GOLES EN CONTRA 20 14 PUNTOS COMO LOCAL 6V 2E 2D (20 PUNTOS) 2V 3D 4E (9 PUNTOS) PUNTOS COMO VISITANTE 5V 3D 1D (18 PUNTOS) 3V 5D 2E (14 PUNTOS)

El cuadro logroñés presenta una cara en su feudo y otra cuando actúa de visitante. Por ahora, los de Félix Revuelta son los terceros mejores locales de la categoría. Sin embargo, no logran alcanzar esa regularidad a domicilio. Fuera de Las Gaunas, solamente nueve puntos. Los riojanos han marcado en todos los partidos que han jugado en la capital del vino. Pero también suelen recibir gol frecuentemente. El resultado es llamativo, viéndose de media 3,4 goles en el Municipal cada encuentro. El 81% de sus dianas las anota con sus feligreses delante. Los de Sergio son por ahora un equipo casero, pero deben mejorar lejos de su cancha para aspirar al playoff.

El Bilbao Athletic es un buen visitante. 14 puntos ha conseguido ya lejos de las instalaciones de Lezama. En el 80% de sus visitas, los de Garitano consiguen marcar gol al rival. Su ataque, liderado por Guruceta (8), es el segundo mejor de todo el Grupo II, sólo superado por el Sporting B. En cuanto a las labores defensivas, los zurigorris son el cuarto equipo que menos goles recibe. Gracias a su buena racha, los bilbaínos son el bloque que más puntos ha sacado de los últimos ocho duelos (18 de 24), marcando además en todos ellos. Solamente el filial gijonés es capaz de igualar sus guarismos.

Daniel Yuste Querol, segunda temporada en bronce

El colegiado valenciano de 31 años no cuenta con demasiada experiencia como trencilla. En su año y medio en la categoría de bronce, ha dirigido 18 encuentros, mostrando 108 amarillas y 6 rojas. Se trata de un colegiado al que le gusta recurrir a su poder disciplinario con frecuencia, promediando 6 amonestaciones por partido y 0,44 expulsiones. El mediterráneo nunca ha tenido la oportunidad de arbitrar a ninguno de estos dos conjuntos.

Bajas y onces iniciales

El Logroñés no tiene a ningún futbolista sancionado para este encuentro. Titi se encuentra aún sin ficha y Zubiri recuperándose de un esguince que lo tendrá un par de semanas fuera., Sergio Rodríguez puede contar con todos los jugadores que desee.

El Bilbao Athletic podrá contar con todos los jugadores de su plantilla, a excepción de Undabarrena, que continúa lesionado.

UD Logroñés: Miguel; Paredes, Caneda, Ramiro, Santos; César Remón, Arnedo; Espina, Muneta, Rayco; Marcos André

Bilbao Athletic: Simón; López, Bilbao, Gil, Sillero; Baqué, Aguado, Guruceta, Nolaskoain, Oli; Benito