Ángel Viadero: "El equipo está más fuerte y armado"

Google Plus

Fuente: Racing de Santander

El Racing de Santander afronta esta segunda vuelta con buenas sensaciones tras las vacaciones de Navidad. Ángel Viadero ya puede contar con casi toda la plantilla al completo excepto Paco Regalón, con algunas molestias y Raúl, el segundo portero, que estará una semana más sin entrar en la convocatoria por precaución. A lo que el técnico cántabro ha dicho que: “Regalón es el único jugador en duda. Ahora tenemos a casi todos los jugadores disponibles. Raúl, aunque tiene el alta médica tenemos que tener precaución”. “El equipo ha llegado francamente bien. Los días para desconectar nos han venido bien”, comentaba Viadero.

Sobre el equipo rival ha asegurado que “es un equipo complejo aunque no estén sacando buenos resultados. Es un equipo que compite francamente bien. Los equipos que han pasado por ese campo lo han tenido difícil”. Los vascos no cuentan con una buena racha de partidos pues llevan 5 seguidos sin ganar, lo que les hace estar en el puesto 14 de la tabla luchando por no caer en los puestos más peligrosos. También el técnico cántabro ha elogiado su “calidad en segunda línea, con buenos pases y buen manejo a balón parado”, virtudes que intentaran mitigar en el partido para llevarse los 3 puntos a Santander.

“Tenemos que intentar sacar adelante nuestros argumentos, intentar preparar todo el trabajo defensivo que exige este campo. El Racing tiene que poner en juego sus armas”, comentaba Ángel Viadero con respecto al estadio de Gobela y añadía que “es un campo complejo por las características que tiene. Las hemos tratado de trabajar esta semana. Hemos tratado de prepararnos el partido lo mejor posible”. Los jugadores han vuelto con las pilas recargadas después de estas vacaciones y eso se nota en el conjunto del equipo, ahora, “tenemos que ser serios, que el equipo coja un tono más regular. Veo al equipo más centrado, todos están muy implicados”, concluía Ángel Viadero.