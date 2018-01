Previa Arenas Club - Racing de Santander: buscando comenzar bien el nuevo año

Google Plus

El Racing venció en la primera jornada de liga por un gol a cero. (Foto: Real Racing Club)

Nueva cita para comenzar el año entre dos históricos del fútbol español. Envueltos en un recién inaugurado mercado invernal, los dos equipos buscan algún refuerzo que pueda satisfacer plenamente las necesidades que vienen arrastrando desde el mes de septiembre.

Ambos conjuntos se enfrentan en el primer partido de la segunda vuelta con el objetivo de romper una racha de nueve partidos sin ganar, como los vascos, y de mantener la senda de la victoria con la que el equipo racinguista finalizó el pasado año. Aspiraciones diferentes para dos conjuntos construidos para cumplir metas diferentes. Mientras los de Getxo pretenden asentarse y mantener la categoría, el Racing busca la exigencia de alcanzar el ascenso a la división de plata del fútbol español.

Crisis de resultados

Con estas premisas, el césped artificial de Gobela será el escenario de un interesante choque entre dos históricos del fútbol español. Sin embargo, mucho han cambiado las cosas y hoy en día, el cuadro vasco se presenta al encuentro con la necesidad de recuperar las sensaciones que fue perdiendo a medida que ha ido avanzando la competición. Tras un inicio prometedor, los pupilos de Jon Pérez Bolo se han visto inmersos en una crisis de resultados que les ha llevado a coquetear con los puestos de descenso.

A pesar de esta mala racha, el Arenas Club se muestra como un equipo al que le cuesta ganar, pero también al que es muy difícil ganarle. Los números son claros en este sentido ya que a lo largo del campeonato, los vascos tan solo han ganado tres partidos, pero han empatado la friolera cifra de once partidos, convirtiéndose en el auténtico rey del empate del grupo segundo.

En el peculiar campo de Gobela, los de Getxo han perdido tan solo dos partidos, ante Tudelano y Sporting B y equipos de la zona alta como Real Sociedad B, Gernika o Burgos no pasaron del empate. Sin duda, se trata de unos datos que dejan bien a las claras la dificultad del partido para el conjunto santanderino.

Todos disponibles

Con toda la plantilla disponible, el técnico Jon Pérez Bolo podrá alinear su once de gala, en el que estarán los ex racinguistas Camus y Luisma, éste último, máximo goleador del equipo con cuatro tantos. Lo más probable, es que el técnico vizcaíno salga con Txemi en la portería, una defensa de cuatro con el mencionado Camus, Jaime, Edu Luna y Royo. Dos hombres actuarán por delante de la defensa, Matador e Ian Uranga. Tres jugadores servirán de enganche, Luisma, Jonxa Vidal y Aitor Ramos. La punta del ataque será para un único delantero, puesto que ocupará Dani López.

Por otra parte, el conjunto vizcaíno no puede dejar de lado sus próximos partidos y deberá tener precaución ante la amenaza de suspensión por amonestaciones de Royo, Edu Luna, Ian Uranga, Cristobal Gil y Jordan, jugadores muchos de ellos importantes en el entramado defensivo de Pérez Bolo.

El Racing a seguir sumando

Por su parte el Racing llega encaramado en la tercera posición de la clasificación y con la necesidad de conseguir una victoria que le pueda permitir aspirar a alcanzar la primera plaza. Las sensaciones durante la primera mitad de liga no han sido buenas ya que el juego del equipo ha dejado mucho que desear y sembrado muchas dudas en la afición santanderina. Con la apertura del mercado de invierno, se intentará aportar al equipo jugadores que puedan aportar un plus de eficacia y que contribuyan a mejorar ostensiblemente la debilidad que presenta el equipo de Viadero en muchos aspectos del juego.

Para este partido, el técnico santanderino no podrá contar con Regalón, todavía convaleciente de su lesión de rodilla, ni tampoco con el guardamenta suplente Raúl Domínguez. Por el contrario, Viadero recupera a varios jugadores que se perdieron los últimos partidos del año, como Alex García o Antonio Tomás.

El Racing llega a Gobela como el segundo mejor equipo visitante del grupo, tan solo por detrás del Mirandés. Los santanderinos han ganado cinco partidos, han empatado dos y han perdido tres. En su última salida, demostró su superioridad ante al Real Unión de Irún, equipo al que consiguió ganar por un contundente uno a tres.

Si no hay contratiempos, Ángel Viadero saldrá al campo con Iván Crespo en la portería. Con Córcoles, Gonzalo, Granero y Julen Castañeda en defensa. Antonio Tomás servirá de guía en el centro del campo, junto a Sergio Ruiz. Héber y Óscar Fernández estarán en las bandas. La punta del ataque será para Dani Aquino y Juanjo.

Hierba artificial

Ante la peculiaridad de jugar en un césped sintético y de unas dimensiones más reducidas de lo que viene siendo lo habitual, el cuadro verdiblanco se ha estado ejercitando durante este parón navideño en los campos de hierba artificial que tiene a su disposición en las Instalaciones Nando Yosu, para poder aclimatarse más rápido a las condiciones reales de este partido. También, el técnico santanderino es consciente de que un campo más pequeño puede exigir trabajar el juego directo y las jugadas de estrategia, muy elaboradas y aprovechadas por los equipos vascos.

La cercanía geográfica entre ambas localidades, alrededor de los cien kilómetros, facilitará la presencia de aficionados racinguistas. El club vasco envío a Santander un total de 350 entradas de adulto y 70 para menores de 15 años. Sin embargo, la mala climatología, las fiestas navideñas y la poca ilusión generada por el equipo han provocado que apenas se hayan vendido unas doscientas localidades. Aún así, se prevé la presencia de unos cuatrocientos aficionados racinguistas en las gradas de Gobela.

Antecedentes

Ambos rivales pertenecen a ese privilegiado grupo que puso en marcha la primera división española, allá por los años 30, por lo que se han enfrentado hasta en catorce ocasiones, en tierras vascas a lo largo de la historia, tanto en Primera, como en Segunda o Tercera División, así como en la Copa. El balance es muy positivo para el equipo de Getxo, que ha ganado en nueve ocasiones. En dos partidos empataron y en tres de ellos la victoria se fue para Santander.

Árbitro

El encargado de dirigir la contienda será César Soto Grado, adscrito al Colegio Riojano. Se trata de un árbitro nacido en Toledo hace 27 años y que cumple su séptima temporada en la categoría, donde ha arbitrado un total de 83 partidos. Este será su séptimo partido de la temporada. Como dato curioso, conviene decir que en todos ellos se dieron resultados favorables para los equipos que actuaban como locales.

La pasada temporada dirigió al Racing en dos ocasiones, durante la liga regular en Multivera, donde cántabros y navarros empataron a un tanto. También fue el encargado de mediar en el inolvidable partido de promoción de ascenso entre los santanderinos y el Villanovense, y que finalizó con la contundente victoria racinguista por cuatro goles a cero. Hace dos temporadas, también dirigió un encuentro entre Cultural Leonesa y Racing que finalizó con victoria del cuadro de León.

Posibles alineaciones

Arenas Club: Txemi, Camus, Jaime, Edu Luna, Royo, Matador, Ian Uranga, Luisma, Jonxa Vidal, Aitor Ramos y Dani López.

Racing de Santander: Iván Crespo, Córcoles, Gonzalo, Granero, Castañeda, Antonio Tomás, Sergio Ruiz, Óscar Fernández, Héber, Aquino y Juanjo.