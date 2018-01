Año nuevo, mismo Rayco

Google Plus

En Logroño no entienden de refranes. El arranque de la segunda vuelta ha tardado poco en tirar por tierra la famosa cita de "año nuevo, vida nueva", y el principal culpable ha sido Rayco García.

Un triplete del futbolista canario ha permitido a la Unión Deportiva Logroñés sumar tres puntos vitales en la pelea que mantiene con otros cinco equipos por alcanzar la cuarta posición que da acceso al playoff de ascenso. Y ha sido, además, ante un rival directo como el Bilbao Atheltic, propietario hasta hace unas horas de dicha plaza y que tras esta derrota ha tenido que abandonar en detrimento de la Real Sociedad 'B'. El filial "txuri-urdin" aventaja en sólo tres puntos a los riojanos y a los vizcaínos.

Volvió a sorprender Sergio Rodríguez con su primera puesta en escena este 2018. Iván Aguilar, Ñoño y César Remón -que no jugó ni un minuto- al banquillo para dejar sitio a Arnedo, Muneta y Marcos André. Desde el primer minuto el conjunto visitante salió con idea de llevar la iniciativa y los riojanos, que empiezan a sentirse cómodos en este escenario, no pusieron traba alguna en ceder en control del balón, aunque no del partido. Espina y Marcos André fabricaron las primeras ocasiones del partido, ambas sin demasiado peligro, después de que los hombres de Gaizka Garitano reclamaran un posible penalti por mano de Carles Salvador dentro del área. Instantes después, pasados los veinte minutos, Rayco batía por raso a Oleaga con un tiro desde la frontal tras recortar a un defensa bilbaíno y ponía el 1-0 en el marcador.

A diferencia de lo que viene siendo habitual la 'UDL' necesitaba muy poco para crear peligro en área rival. Tanto Muneta como Espina y Rayco encontraban continuamente espacio en la defensa del Bilbao Athletic por donde percutir y, por si fuera poco, el equipo se mostró igual de efectivo y sólido en la parcela defensiva. Guruzeta y Muñoz intentaban poner en apuros la portería de Miguel Martínez de Corta, pero no era el día de ninguno de ellos. El 2-0 llegaría a pocos minutos del descanso. De nuevo Rayco como protagonista remataba un buen centro de Antxón Muneta al que Oleaga respondía, pero el rechace caería de nuevo a pies del canario que sin oposición perforaba la red. Una jugada en la que se observaron grandes lagunas defensivas y dejó en evidencia la pasividad del conjunto visitante.

Sin fantasmas

La ventaja al descanso en Las Gaunas no es síntoma de tranquilidad. Hay dos precedentes esta temporada con mismo resultado y mismo goleador y uno de ellas es de una infausta tarde en la que volaron dos puntos ante el Leioa. Pero esta vez las cosas no tenían ninguna pinta de torcerse. Los "cachorros" del Atheltic estuvieron contenidos bajo llave en todo momento por una 'UDL' que ha iniciado 2018 de una manera inmejorable.

La entrada de Ñoño dinamitó aún más la explotada banda izquierda blanquirroja y permitió a los riojanos seguir jugando a tirar contragolpes con la velocidad del andaluz y Marcos André haciendo de punta de lanza. En uno de ellos Rayco cazó un rechace dentro del área y firmó con el interior del pie derecho su hat-trick particular. Partido finiquitado y Las Gaunas frotándose las manos ante las noticias que llegaban desde estadios vecinos. Las derrotas de Mirandés y Racing de Santander eran celebradas a pesar de las distancias en la tabla, señal de que la afición blanquirroja vuelve a estar ilusionada con el equipo.

Sin embargo, cuando parecía que no habría sobresaltos Jaime Paredes cometió un error imperdonable al intentar hacer un caño a un rival en el área pequeña que propició el gol del Bilbao Athletic. Un 3-1 más simbólico que efectivo porque no pareció despertar ninguna reacción en los hombres de Gaizka Garitano. El conjunto riojano supo marcar los tiempos y dormir el choque como le vino en gana en los minutos restantes e incluso pudo marcar algún gol más. Marcos André dispuso de una buena ocasión a pocos minutos del final e incluso Arnedo envió un cabezazo al larguero a la salida de un córner, pero el marcador no se iba a mover más.

La UD Logroñés termina así con los dos meses de imbatibilidad que consiguió acumular el Bilbao Athletic a finales de 2017 y se aúpa hasta el quinto puesto, su mejor clasificación desde octubre. Arranca un 2018 que tiene guardada una segunda vuelta muy ilusionante para los riojanos.