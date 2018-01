Arenas Club - Peña Sport FC: dos equipos, mismo objetivo

Partido en Zubieta de la Peña Sport (Fuente: Real Sociedad).

Segundo fin de semana de fútbol en la categoría de bronce. El Arenas Club visita Tafalla para medirse a la Peña Sport FC en un partido bastante igualado. La situación de los locales es delicada, pues se encuentran penúltimos y a siete puntos del Real Unión que es el que fija la salvación. El cuadro arenero se encuentra en una situación parecida, tan solo tienen dos puntos de margen sobre el equipo irundarra, por lo que ambos equipos saltarán al verde con la victoria entre ceja y ceja.

El conjunto local encadena una racha de siete partidos sin caer derrotado consiguiendo sumar dos victorias y tres empates. A pesar de que aun queda casi toda una vuelta por delante, el partido resulta vital para el conjunto local, pues la victoria les permitiría soñar con lograr el objetivo fijado a principio de temporada: permanecer en la categoría. El arranque de temporada no fue para nada el esperado, en las once primeras jornadas cayó derrotado en todas. El cuadro no perdió la esperanza y en los siguientes nueve partidos tan solo fue derrotado una vez. En la primera jornada del año, los de Tafalla obtuvieron un valioso empate (0-0) en casa de un rival que también esta involucrado en esta dura lucha por no descender de categoría, el Real Unión de Irún. El conjunto navarro intentará aprovechar al máximo sus opciones de permanencia, por lo cual los partidos en casa serán como finales. El hecho de jugar en casa es motivo de celebrar goles últimamente en el San Francisco debido a que han logrado marcar gol en 6 de 9 partidos disputados como local, además, en los últimos cinco de forma consecutiva.

Rodrigo Hernando no podrá contar con Iñigo Calvo y Alex Heredia por lesión y con Endika Galarza y Miguel Maeztu por sanción.

Los vizcaínos llegan al choque después de romper la racha de nueve partidos sin ganar ante uno de los gallitos de la competición, el histórico Racing de Santander (3-1). Los de "Bolo" salieron reforzados del encuentro disputado en Gobela en la jornada que inauguraba el año gracias al buen juego realizado y la intensidad con la que salieron. Tres puntos que supieron a gloria para un cuadro que estaba viendo como se dirigía a la zona baja de la tabla, y más tras romper la mala racha de cara a gol por lo que estaba atravesando el equipo. Pero el conjunto getxotarra tiene que seguir remando hacia arriba en la tabla y para ello debe conseguir los tres puntos en casa del conjunto navarro. De no ser así, podría descender en la clasificación hasta los puestos de "play-out", por lo que los de "Bolo" no pueden permitir que los tres puntos se queden en Tafalla.

Jon Pérez "Bolo" no podrá contar con Camus, recientemente fichado por el CD Vitoria, ni con Ian Uranga y Diego Royo, bajas muy sensibles para el conjunto local. Por su parte, Jordan, Aitor Ramos, Cabero y Dani López están apercibidos por lo que de ver una tarjeta amarilla, no podrían disputar el siguiente encuentro en casa ante el CD Izarra.

En el histórico, ésta será la sexta visita a la Peña Sport desde que coincidieran en 3ª en la temporada 1958-59 cuando el Arenas ganó 1-2. Fue la primera de las dos victorias conseguidas, por otros dos empates y una derrota por goleada (4-0) en la temporada 1977-78. La última cita fue un año después, siempre en 3ª, con un empate a dos. Resultados que contrastan con las seis derrotas de los navarros en otras tantas visitas, la última en la segunda jornada de esta temporada cuando el conjunto de Getxo ganó por 1-0.

Posibles onces iniciales

Arenas: Txemi; Jordan, Jaime, Edu Luna, Delmiro; Matador, Markel Lozano; Aitor Ramos, Luisma Villa, Cristóbal; Dani López.

Peña Sport: Álvaro Iso; Oier, Iván, Xiker, Defru; Mario, Jon, Héctor; Diego, Valdo; Uriz.