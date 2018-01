Crónica Barakaldo CF - CD Tudelano ; Sabor agridulce para el Barakaldo en un duro choque

Partido totalmente condicionado por las inclemencias meteorológicas que han dejado el césped de Lasesarre en unas condiciones no muy óptimas para la práctica del fútbol. Con estas condicionantes ha sido el CD Tudelano quien mejor se ha sabido adaptar al terreno de juego con un juego más directo. Así ya a los diez minutos el cuadro visitante contaba con dos buenas ocasiones por medio de Adán con un cabezazo desbaratado por el cancerbero local Txusta y con un remate dentro del área a renglón seguido de Lizarraga que iba a las manos de nuevo de Txusta. El Barakaldo intentaba triangular y combinar , por medio de entradas por la banda llegaban las ocasiones de su mejor hombre en esos momentos , un incisivo Son, aunque sin suerte de cara a portería. La mejor ocasión local llegaba en el minuto 33 cuando Buenacasa solo , en semifallo desde dentro del área, no acertaba a llevar el balón a las mallas y el esferico se iba alto. Poco a poco el Barakaldo iba asumiendo el control del partido aunque no podía evitar que Lizarraga en las postrimerías de la primera parte y en clara ventaja mandara el balón demasiado cruzado ante el alivio de la defensa fabril.

Intercambio de golpes en la segunda parte.

La segunda parte empezaba por los mismos derroteros, el equipo local seguía intentando combinar aunque el estado del césped debido a la incesante lluvia que cayó sin descanso durante el partido, iba empeorando según pasaban los minutos. Iñigo Valencia técnico visitante daba entrada a Delgado y Jannick intentando dar más empaque al centro del campo. Sin demasiado sobresaltos para ambos equipos llegaba la mejor oportunidad hasta ese momento para el equipo navarro, cuando en el minuto 63, Txusta con una buena parada lograba despejar un buen cabezazo de Adán con la yema de los dedos para estrellar el balón en el palo.

Aitor Larrazabal movía sus cartas y en el minuto 66 metía en el verde a Jurgi y a Andrada , y en el 72 quemaba sus naves sustituyendo a Buenacasa , quien habían batallado sin mucho acierto, por un recuperado Sergio García, quien se Iba a erigir en protagonista cuando tras una buena jugada dentro del área centraba a Ander Vitoria , quien sufriendo un posible penalti no puede llevar el balón a las mallas, pero por fortuna para la escuadra local, Son recogía el rechace y alojaba el cuero en el fondo de las mallas ante el delirio de la parroquia local. Minuto 75 y 1-0 , tercer gol del bueno de Son esta temporada. Daba la impresión que los tres puntos se quedaban en suelo fabril ya que tras el gol local se veían sus mejores momentos. Pero el Tudelano lejos de rendirse, recordando que es un equipo que no se va nunca de los partidos y siempre marca fuera de casa, tras una jugada desafortunada del Barakaldo conseguía por medio de Oscar Vega llevar la tablas al marcador. Mazazo para la parroquia gualdinegra que volvía a ver cómo a pesar de la lucha y compromiso del equipo se escapaban puntos en los minutos finales. Ander Vitoria y Olartua con sendos remates de cabeza estuvieron a punto de cambiar el signo del partido, pero el final estaba escrito.

El Barakaldo con este empate se queda en el puesto undécimo con 29 puntos y un partido menos, a seis puntos del Play Off , pero con la sensación de que con este mismo trabajo y compromiso pocos puntos se perderán.

Por su parte el CD Tudelano prosigue su buena temporada a domicilio y con 32 puntos empieza a soñar con metas más altas.