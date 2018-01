Previa Sporting B - SD Leioa: buen fútbol asegurado

Google Plus

El Leioa, ante el Mirandés (fuente Insiga Leioa)

Siguen pasando las jornadas y el Sporting B continúa ganando y no se baja de la zona alta. Y no sólo eso. El pasado fin de semana, el conjunto gijonés venció al Mirandés por 3-1 en El Molinón, ante unos 5000 aficionados. Y con ello, se colocaron primeros en la tabla, con 45 puntos, tras 21 jornadas disputadas. Casi nada para un recién ascendido, un conjunto que apenas un año atrás pugnaba en Tercera Asturiana, teniendo que pasar tres rondas de playoff para alcanzar la categoría de bronce. Los asturianos practican un fútbol brillante, valiente y ofensivo, queriendo llevar siempre la iniciativa en sus partidos.

Sus números en ataque así lo demuestran. 42 dianas ha anotado hasta ahora el conjunto rojiblanco, lo que lo convierte en el mejor ataque del Grupo II y de los ochenta equipos que componen la categoría. El gol está muy repartido en el conjunto del Principado. Claudio Medina e Isma Cerro (8), lideran en este apartado. Berto Cayarga (6) o Pablo (5), son también jugadores claves en este aspecto. El filial del Sporting no tiene un súper killer, pero todos sus jugadores están aportando. Es la fuerza de un bloque, característica muchas veces clave en Segunda B. Con la permanencia ya lograda, ahora a los pupilos de Jose Alberto López les queda soñar. Con un posible playoff y quién sabe, si una doble alegría a final de temporada: los dos equipos en divisiones profesionales.

El Sporting B, rompiendo moldes (fuente Diego Blanco)

Otro buen año en Sarriena

El Leioa, por su parte, está cuajando otra buena temporada. Con 28 puntos, los de Lambea ocupan la decimosegunda plaza, acumulando siete puntos de los últimos 9 posibles. El conjunto leioztarra llegó a las vacaciones navideñas solamente a dos puntos del playout, pero 2018 ha empezado de forma inmejorable a orillas del Abra. Dos victorias, la primera ante el que era líder Mirandés. Y la segunda ante el colista, Caudal; no exenta de sufrimiento. Los de Mieres se colocaron 0-2, pero los vizcaínos pusieron todo para remontar y conseguir vencer finalmente por 3-2, en lo que fue un partido épico. Una voltereta que puede dar alas anímicamente a una entidad que quiere cerrar otra permanencia tranquila en la categoría. Por ahora, tranquilidad. El "playout" se mantiene a siete puntos, mientras que el descenso directo, a trece.

El conjunto de Sarriena practica un fútbol de ataque, con gusto por el toque del balón. Desgraciadamente para ellos, en las últimas jornadas no han podido hacerlo. El temporal sobre Euskadi ha dejado su feudo encharcado. El cuero no rueda con la misma facilidad y es más complicado asociarse en corto. Aún así, este conjunto ha demostrado su versatilidad, pudiendo adaptarse a partidos físicos, con balones áereos, garra y lucha, un fútbol más vintage. Yurrebaso (6), Óscar García (5) y Leandro (4) lideran la tabla de realizadores. El mayor problema de este equipo se encuentra en las acciones a balón parado. El Leioa ha encajado demasiados tantos en jugadas de estrategia, lo que le ha lastrado durante jornadas en la tabla. Por juego y propuesta futbolística, tendrían un hueco en la primera mitad de la tabla. El nuevo fichaje, Iosu Villar viene a cubrir la baja de Eneko Undabarrena, jugador del que ya está disfrutando el CD Mirandés.

Estadísticas

SPORTING B SD LEIOA GOLES A FAVOR 42 29 GOLES EN CONTRA 22 24 RENDIMIENTO LOCAL 9V 1E 0D (28 PUNTOS) 4V 2E 5D (14 PUNTOS) RENDIMIENTO VISITANTE 5V 2E 4D (17 PUNTOS) 3V 5E 2D (14 PUNTOS)

Mareo y El Molinón, son de lejos, los feudos más difíciles del grupo y quizá de toda la categoría. El Sporting B no ha perdido un sólo encuentro en su feudo y solamente ha cedido un empate ante el Amorebieta. Conjuntos como Racing, Mirandés o Logroñés han pasado por ahí y se han ido de vacío. Fuera, su rendimiento baja bastante, no habiendo podido vencer a los equipos de la parte alta de la tabla. Al primer rival, por orden clasificatorio, que logró vencer de visita, fue al Gernika (9º). Lo hizo en Urbieta y metiendo cinco tantos al conjunto de Luaces, algo casi insólito. Eso sí, como "away", los asturianos conceden gol en el 91% de sus duelos, solventándolo en muchas ocasiones con sus 21 tantos a domicilio.

El Leioa, por su parte, ha obtenido la misma cantidad de puntos fuera que en casa, 14. Lejos de Sarriena, el rendimiento de los azulgranas ha mejorado notablemente en las últimas jornadas, sumando 6 sin caer. De hecho, defensivamente hablando, su rendimiento es mejor fuera de casa, donde solamente ha encajado 9 goles de sus 24 totales (38%). En partidos frente a los primeros clasificados, la Sociedad Deportiva Leioa siempre ha sabido competir. Con los actuales seis primeros, han jugado siete partidos, obteniendo dos victorias (Mirandés y Bilbao Athletic), tres empates y dos derrotas, ambas por la mínima.

Gorka Mazo, debutante

El colegiado burgalés afronta su primera temporada en Segunda B. Hasta la fecha, ha arbitrado 7 encuentros de competición, mostrando 40 amarillas y 5 rojas. Resulta llamativa su cantidad de expulsiones. Aunque es verdad que sólo en tres encuentros expulsó jugadores. Rojas por partida triple mostró en el Real Sociedad B - Lealtad, duelo en el que expulsó a tres jugadores del conjunto de Villaviciosa.

Bajas y posibles onces

-El Sporting B no tiene a ningún futbolista sancionado para el encuentro de este fin de semana. El Leioa no podrá contar con Magdaleno, que cumple ciclo de amonestaciones.

Sporting B: Dani Martín; Riego, Cordero, Ruiz, Montoro; Díaz, Aizpiri; Cayarga, Pablo Fernández, Isma Cerro, Claudio Medina

SD Leioa: Iturrioz; Aspas, Córdoba, Óscar Pérez, Ferrone; Iriondo, Baleani, Leandro, Goti; Óscar García, Yurrebaso