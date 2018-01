Previa Mirandés - Racing: en busca del liderato

El Mirandés venció en el partido de la primera vuelta (Foto: Real Racing Club)

Envueltos en período de crisis, ambos conjuntos se juegan mucho más que tres puntos, en una lucha directa por conseguir una primera plaza que pueda clarificar mucho el camino a la división de plata del fútbol español.

Por una parte, el equipo local se encuentra envuelto en una crisis de resultados que ha provocado que perdiera la primera posición del campeonato, tras su derrota ante el filial del Sporting en El Molinón. Tras una gran racha inicial, que pronto le alzó al liderato de la competición, el equipo burgalés ha encadenado una mala racha de resultados que están empezando a generar inquietud en el seno de los aficionados de Miranda de Ebro.

Por otra parte, el Racing afronta el partido tras salvar Ángel Viadero su puesto por tercera ocasión. En Santander, se dio por hecho varias veces que el técnico sería destituido pero el propio entrenador respondía a los ultimatums con victorias, por lo que la directiva todavía no se ha atrevido a ejercer movimiento alguno. Tras varios partidos en los que se gana pero no se convence, el Racing llega a Miranda de Ebro con la voluntad de realizar un buen partido que pueda dejar tocado a un rival directo en el campeonato. Sin embargo, los antecedentes de Viadero contra equipos de la parte alta de la clasificación no son nada halagüeños, ya que no ha logrado ganar a ninguno de ellos en esta temporada y media que lleva ocupando el banquillo de El Sardinero.

Crisis en el Mirandés

El equipo que dirige Pablo Alfaro cedía la pasada jornada el liderato, tras ocuparlo desde el inicio del campeonato. Con tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, los burgalesas afrontan el choque ante el Racing con la obligación de resarcirse ante su público. En este sentido, conviene señalar que al Mirandés le está costando sacar adelante los partidos como equipo local, donde ha perdido dos encuentros, ante Leioa y Real Sociedad B, y donde ha comenzado por detrás en el marcador en varias ocasiones.

Para enfrentarse al Racing, que llega como el tercer mejor visitante del grupo segundo, Alfaro podrá contar con el ex verdiblanco Israel Puerto, al que el Comité de Apelación pudo quitar una de las dos tarjetas amarillas que vio la pasada semana en Gijón. Por otra parte, el técnico aragonés no podrá contar con uno de los jugadores más en forma de su equipo, como es Yanis, quien deberá cumplir el primero de sus cuatro partidos de sanción.

El Racing busca escalar posiciones

Los santanderinos afrontan el partido envueltos también en una crisis que viene durando muchos partidos. No tanto de resultados, donde el equipo, fruto de la calidad de sus jugadores, está sacando adelante los partidos. Sin embargo, el nivel de juego está siendo escaso, plano y pobre, lo que ha llevado a la afición a silbar al equipo en múltiples ocasiones y en perder la ilusión en las posibilidades de futuro del club santanderino.

A pesar de ello, el equipo que dirige Ángel Viadero afronta el choque con la importante ausencia del capitán y auténtico gurú del equipo racinguista, Borja Granero, quien cumplirá un partido de sanción por acumulación de tarjetas. Además, el técnico santanderino podrá contar con el recién llegado Franco Acosta, que a buen seguro debutará este domingo en Anduva. Las dudas a la hora de confeccionar un once de garantías están en la línea defensiva, donde Gonzalo y Regalón han entrenado al margen del grupo durante esta semana.

Buen ambiente

En un partido entre dos equipos favoritos a luchar por la primera plaza del grupo, el ambiente será espléndido, a lo que colaborarán los cerca de mil espectadores que se desplazarán desde Santander para dar un colorido verdiblanco a la rojilla grada burgalesa. Desde varias peñas de Miranda de Ebro se han organizado actos de hermanamiento con la afición cántabra.

Árbitro y antecedentes

El encargado de dirigir el encuentro será Guillermo Conejero Sánchez, adscrito al Colegio Extremeño. Se trata de un árbitro que de treinta años y que cumple su tercera temporada en la categoría. Este año ha dirigido siete partidos, con dos victorias para los equipos locales, tres empates y dos victorias para los equipos visitantes.

Esta será la primera vez que arbitre al Mirandés. Por su parte, ya dirigió al Racing en el primer partido de la promoción de ascenso a la Segunda División en un choque en el que el cuadro cántabro vencía por un gol a tres al Rayo Majadahonda.

Ambos conjuntos se han enfrentado en cinco ocasiones en la localidad burgalesa, siendo el balance muy positivo para el equipo santanderino. De los cinco partidos, el Racing ha ganado en cuatro ocasiones, los dos últimos en segunda división, y tan solo el Mirandés ganó en una eliminatoria de Copa, con Carlos Pouso en el banquillo.

Posibles alineaciones

Mirandés: Limones, Paris, David Prieto, Israel Puerto, Kijera; Romero, Rúper, Borja Sánchez, Eneko, Igor Martínez y Cervero

Racing de Santander: Iván Crespo, Córcoles, Gonzalo, Regalón, Castañeda, Antonio Tomás, Sergio Ruiz, Óscar, Alex García, César Díaz y Aquino.