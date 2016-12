RCD Espanyol B – CE Sabadell: terminar el año con optimismo

Google Plus

Llegan las navidades, la época más emotiva del año. Todo es felicidad, pero deportivamente suponen el final de la primera mitad de la temporada. Momento para reflexionar, valorar si se han hecho los deberes hasta la fecha, definir qué hay que mejorar y, en algunos equipos, qué posiciones reforzar en el mercado invernal. Pero hay un referente que, como el algodón, no engaña: la posición en la clasificación. Terminar el año en una buena posición es clave para todos los equipos. Los turrones no se digieren igual viendo la tabla desde la zona alta que estando en la cola.

Este sábado, dos equipos distanciados en la tabla, afrontan la última prueba del año con necesidades distintas, pero necesidades al fin y al cabo. En un lado, el Espanyol B, penúltimo en la tabla con 17 puntos hasta la fecha. El filial perico no está atravesando el final de año que hubiera deseado allá por el mes de agosto, cuando arrancó el campeonato. Sumergidos en una dinámica negativa, marcada por la falta de gol y la fragilidad defensiva, los hombres dirigidos por David Gallego acumulan únicamente dos tantos en los últimos seis partidos, un bagaje muy pobre para un filial tan prestigioso como el del Espanyol.

En el otro lado, la victoria balsámica que sumó el Sabadell el fin de semana pasado ante el Prat le ha dado alas a un equipo que, como en el caso del Espanyol B, estaba sumido en una crisis de identidad, de juego y de resultados bastante pronunciada. La derrota ante L'Hospitalet dos jornadas atrás sirvió como ejemplo tanto para los jugadores como, sobre todo, para el cuerpo técnico, que, hasta entonces, varió el sistema táctico semana tras semana, buscando una base que, finalmente, parece que encontró ante el Prat, donde el equipo completó el mejor encuentro de la temporada en líneas generales. La cita en la Ciudad Deportiva Dani Jarque se antoja clave para definir qué línea va a tomar el equipo en el próximo año.

Sin gol no hay paraíso

En el fútbol, ese deporte lleno de detalles como la posesión la solidez defensiva, al fin y al cabo, el resultado es lo que marca el devenir de un equipo. Para obtener un buen resultado, hay que marcar goles. No basta con un buen juego en general, aunque sí que suele ayudar. El caso del Espanyol B refleja a la perfección estas premisas. El filial perico se está definiendo este primer tramo de temporada como un equipo al que le gusta dominar el esférico, y lo suele hacer. Pero en el fútbol, como se ha comentado con anterioridad, no todo es posesión, y la efectividad de cara a puerta es clave. Y ahí, precisamente, es donde flaquea más el equipo de David Gallego.

La falta de gol está lastrando al Espanyol B | Foto: RCD Espanyol

Tras el traspaso de Marc Gual, el hombre goleador del filial perico, el equipo no ha encontrado esa pieza que le asegure efectividad de cara a puerta. Cristo, Bermejo –jugador del juvenil–, Rivas y Rufo han sido varios de los jugadores que Gallego ha probado en la zona ofensiva en estas últimas semanas, sin éxito. Dos goles en las últimas seis jornadas así lo atesoran. La nota positiva, dentro de lo precaria de la situación del equipo, es que cada vez es más sólido en defensa. Tres goles en los últimos cinco partidos son el bagaje de goles en contra que ha encajado el filial perico, lo cual se ha traducido en cuatro empates y una derrota, por 1-2 ante el Gavà dos jornadas atrás. La última jornada, los pupilos de Gallego sumaron un punto de prestigio tras empatar a uno en el "Mini-Derbi" que les enfrentó al Barcelona B en el Miniestadi.

Ese partido se saldó con varias bajas, algunas de ellas sensibles para los esquemas del entrenador espanyolista. Tanto Rufo como Manchón vieron la quinta tarjeta amarilla en lo que va de temporada, lo cual les impedirá ser de la partida ante el Sabadell. La baja del delantero Rufo, quien se perderá los primeros minutos de la temporada, ahonda aún más en la mala situación ofensiva del filial, que ve este partido como clave para afrontar con optimismo la segunda vuelta.

Rufo, baja sensible para el filial espanyolista | Foto: RCD Espanyol

El técnico del filial perico, en la rueda de prensa previa, apela a la ilusión de sus jugadores para reflotar el barco. "La victoria nos ayudaría a salir de la zona baja y podríamos empezar la segunda vuelta con 20 puntos y con ilusión y optimismo", valoró Gallego. Sobre su rival, el Sabadell, el técnico afirmó que es un equipo que cuenta "con jugadores con talento" que ha "completado una primera vuelta correcta" y que la victoria ante el Prat el fin de semana pasado "les permite afrontar el encuentro con más seguridad y tranquilidad".

Seguir dando pasos adelante

Después de toda gran tormenta, siempre llega la paz, la calma, la tranquilidad. El Sabadell, sumido en una mala dinámica, donde le costó horrores sacar adelante los partidos a pesar de enfrentearse a rivales de la zona baja, como el Eldense, el Lleida o más recientemente L'Hospitalet, vio la luz al final del túnel el fin de semana pasado ante el Prat. La victoria por 3-1, unida al buen juego mostrado en todas las facetas del juego, hicieron sonreír a los aficionados arlequinados por primera vez en meses. Verse entre los diez primeros clasificados calmó un poco unos ánimos algo aireados en las últimas fechas, pero en tierras catalanas el objetivo es mayor, y aún posible: el play-off, o por lo menos acercarse a él. Siete puntos les separan actualmente de su objetivo, con lo cual terminar el año con tres puntos más en la mochila sería ideal para seguir con el camino que esperan que les devuelva a la zona alta.

El hombre que guió dicha redención fue el gran ausente en las últimas semanas, Gai Assulin, el jugador más destacado de la plantilla vallesana en cuanto a calidad se refiere. Sus dos tantos, unidos al desborde permanente al que sometió a los defensores del Prat durante todo el encuentro, dieron un soplo de aire fresco a su equipo. Dicha reacción vino seguida por el paso al frente de varios jugadores llamados a ser importantes en el equipo arlequinado, como el ecuatoriano Jordan Gaspar. El atacante cedido por el Real Madrid Castilla completó un excelente partido la pasada jornada, el cual culminó con un excelente gol en el tiempo de descuento. Apunta a repetir titularidad ante el filial perico.

Jordan Gaspar celebrando efusivamente su tanto ante el Prat | Foto: CE Sabadell

Quien presumiblemente volverá al once titular tras varias semanas de baja será el joven lateral derecho Sergi Pastells. Ya presente en la convocatoria la pasada jornada, se espera que el defensor vuelva a una posición que, circunstancialmente, ocupó el central argentino Lucas Viale tras la baja de última hora del hombre que suele ocupar esa posición, Jordán Sánchez, por problemas en el pubis. En el capítulo de bajas, Jose Solivelles no podrá contar con los lesionados de larga duración David Batanero y Kike Carreño ni con Gabi López y Javi Barrio, puesto que ambios no terminan de superar las molestias que arrastran desde hace varias semanas.

Posibles onces

XI RCD Espanyol B: Andrés; Pipa, Lluís López, glauder, Torito; Álex López, Borja Martínez; Pibe, Navarro; Cristo y Bermejo

XI CE Sabadell: Ezkieta; Pastells, Pol Moreno, Manu Torres, Verdú; Juanjo Ciércoles, Jordi López; Gai Assulin, Jordan Gaspar, Migue; Ian González.