CD Alcoyano - CD Atlético Baleares: en el punto de mira

El Atlético Baleares se medirá al Alcoyano en El Collao, en el choque correspondiente a la decimonovena jornada de liga en la división de bronce del fútbol español. Tiene la misión de ganar el encuentro para tener opciones reales de entrar entre los cuatro primeros puestos, que dan acceso a las eliminatorias de ascenso a la Liga 1.2.3. Además, quiere superar la dinámica negativa de resultados y juego ante uno de los clubes más competitivos del Grupo 3 de Segunda División B. Por su parte, los pupilos de Toni Seligrat tratarán de batir a los blanquiazules y esperar un tropiezo del FC Barcelona B ante el CD Ebro para ser líderes en solitario. También, intentarán confirmar las buenas sensaciones de los pasados duelos.

Acabar con la mala racha

Los palmesanos buscarán poner fin a cinco eventos sucesivos sin conocer el triunfo, superando al Alcoyano de Toni Seligrat. En el pasado fin de semana, los de Christian Ziege no pasaron del empate contra el Villarreal B (2-2) en Son Malferit. Fue un evento en el que el Mini Submarino desniveló la contienda a los dos minutos (0-1). Carlos Martínez aprovechó una serie de rebotes en el interior del área para poner la pelota dentro de la portería en una falta lateral. La alegría no le duró mucho al filial groguet, pues Francesc Fullana soltó un latigazo desde fuera del área para nivelar el encuentro (1-1). Cuando todo el mundo se pensaba que el primer acto iba a concluir con tablas, Carlos López se quedó solo ante Aulestia, lo regateó y puso el cuero en el fondo de la red para ir a los vestuarios con ventaja (1-2). En el segundo tiempo, los blanquiazules empataron el partido, gracias a una diana de Esteban Muñoz (2-2). Al final reparto de puntos que no convenció a nadie.

AE Prat, última víctima del Atlético Baleares en liga Con este resultado, el Atlético Baleares ocupa la octava posición con 25 puntos y está a cinco de los Playoffs, que cierra el Hércules de Alicante CF con 30 unidades. El conjunto balear lleva cinco duelos consecutivos sin ganar. La última victoria se produjo frente al AE Prat fuera de casa, concretamente en Sagnier (El Prat de Llobregat) por la mínima (0-1). Rubén Jurado fue el jugador que anotó el gol de la victoria. Los hombres de Christian Ziege viajarán a tierras valencianas, conscientes de que hay que ganar como sea al segundo, si no se quieren alejar demasiado de los cuatro primeros puestos. Para este choque, los insulares deben vigilar los movimientos de Gato, que ha metido siete goles, David Torres, Ángel López, Jony y Fran Miranda. Esta semana, se ha confirmado la continuidad de Kike López que renueva su contrato hasta 2019. Sin embargo, el Atlético Baleares ha caído eliminado de la Copa Federación, al perder contra el AE Prat por (0-1) en la ida y (4-2) en la vuelta.

Brillantes números en El Collao

El Alcoyano tratará de batir a los de Christian Ziege, con la intención de terminar la primera vuelta en la cima en solitario. Para que suceda esto, el grupo de Toni Seligrat tiene que doblegar al Atº Baleares y que FC Barcelona B pierda o empate frente al CD Ebro en tierras aragonesas. En el pasado acto, los valencianos empataron frente a un rival que está en los puestos de descenso (0-0) con 18 puntos a domicilio. Fue un partido donde los visitantes se sintieron incómodos sobre el verde, debido a la fuerte defensa del Atlético Levante, que no dejó pasar ningún balón. Tras la reanudación, los de Alcoy dispusieron de opciones para vencer, aunque el balón no quiso entrar.

Invictos en casa

Con este empate, los discípulos de Toni Seligrat comparten liderato con el filial del Barcelona con 36 puntos. Han cosechado unos resultados buenos, pero podrían ser mejores. En los últimos cinco partidos, han ganado tres duelos frente al Ebro (2-0), Hércules de Alicante CF (3-0) y Villarreal B (0-1), empatado uno ante Atlético Levante (0-0) y perdido uno contra el Atlético Saguntino (1-0). Además, no han sido derrotados en El Collao. El Alcoyano afronta este encuentro consciente de que no se puede relajar, ya que el Atlético Baleares es un buen conjunto, que posee futbolistas habilidosos como David Sánchez, Carlos Cristeto, Francesc Fullana, Enzo, Xisco Hernández, Kike López y Rubén Jurado.

Antecedentes

Estos dos planteles se han visto las caras un total de doce veces en liga, con un balance de cinco victorias para el Alcoyano, cinco empates y dos triunfos del Atlético Baleares. El último enfrentamiento tuvo lugar el día veinte de marzo de 2016 en Son Malferit y los tres puntos se los llevó el equipo balear. Los mallorquines nunca han vencido en El Collao en liga. Este es un dato a tener en cuenta, pero las estadísticas se pueden romper.

Juan Manuel Ruiz Aguilera, colegiado del partido

El árbitro del encuentro será Juan Manuel Ruiz Aguilera del Comité Andaluz, asistido en las bandas por Ignacio Marcos Cabrera y Cristóbal Muñoz Arjona. Este curso ha pitado un total de siete encuentros con 3 victorias de los locales, un empate y tres triunfos del cuadro visitante.

Posibles onces

CD Alcoyano: Marc, José, Fran Miranda, Ñiguez, Torres, Sanz, Barreda, Tomas, Navarro, Gato y Álvaro.

CD Atlético Baleares: Aulestia, Juan Vich, Vallori, Prieto, Esteban, David Sánchez, Fullana, Malik, Kike López, Xisco Hernández y Rubén Jurado.