Atlético Saguntino - CF Gavà: Ganar para no sufrir

Google Plus

Atlético Saguntino y CF Gavà buscaran ganar el último partido del año | Foto: VAVEL

La victoria como único objetivo. Tanto Atlético Saguntino como Gavà querrán ganar en el último partido del año para intentar tener medio trabajo hecho de cara a la salvación a final de curso. Tres puntos vitales que pueden hacer que uno de los equipos se meta en la parte tranquila de la clasificación, mientras que el otro puede acabar en descenso hasta el año que viene.

Otra victoria a domicilio

El último desplazamiento del Gavà se saldó con una enorme victoria por 1-2 en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Entonces, el máximo goleador de la competición, Boris Garrós, emergió para marcar dos goles que le dieron tres puntos a su equipo. El gol corre por sus venas, y cuando no marca el equipo lo acusa en demasía. De hecho, la pasada semana el equipo cayó en casa por 1-2 en un partido en que Boris no vio portería.

En los partidos en que Boris no está acertado, aparece Sascha Andreu. El ex del Prat es uno de esos delanteros que todo entrenador quiere en su equipo: luchador, potente físicamente y trabajador hasta el último minuto de partido. Su gol ante el Ebro acabó con la pequeña sequía que llevaba arrastrando, y en Sagunto podría volver a ver portería si los defensas no le fijan adecuadamente.

Sascha quiere volver a ver puerta | Foto: CF Gavà

Aunque la situación no sea fácil en Gavà, con promesas falsas durante muchas semanas que han hecho que los jugadores estuvieran cerca de perder la paciencia y el club desapareciera, parece que todo se está reconduciendo. Mena ya dirige al equipo desde hace 3 fechas en el banquillo, y a los jugadores únicamente se les adeuda la nómina de Noviembre. Si todo sigue este camino ascendente, el club podrá solventar este principio turbulento de campaña.

El técnico argentino Óscar Mena se mostró comprensivo con la situación del club, y espera que todo se solucione para poder salvar al equipo en el futuro: "Ojalá todo se solucione, para poder hacer fichajes en enero y afrontar con garantías la segunda vuelta, que siempre es más díficil que las primeras, con 22 jugadores."

De cara al partido contra el Atlético Saguntino, el técnico argentino Óscar Mena ha asegurado que "ganar sería ideal", puesto que "con 24 puntos tendríamos el 60% de la salvación hecho". "Fuímos a ver el Saguntino a Cornellá. Son un equipo muy físico, muy duro, con gente muy alta. Basan todo en las juguadas de estrategia, tanto en saques de banda como en córneres, así que si defendemos bien la estrategia, podemos hacerles mucho daño a la contra con gente rápida", aseguraba Mena.

Boris Garrós con Óscar Mena y Caruxa | Foto: CF Gavà

La única baja para los azulgranas será Óscar Reche, que todavía no se ha recuperado de sus molestias.

Volver a ganar

Sumar tres puntos es lo único que tiene en mente la plantilla del Atlético Saguntino. Es más, una victoria haría especialmente bueno el punto que los valencianos consiguieron rascar en el siempre dificil Municipal de Cornellà, donde consiguieron empatar a 1 después de adelantarse en el marcador.

El equipo de David Gutierrez está viviendo la campaña de forma tranquila en la media tabla después de ascender como campeón de Tercera División la pasada temporada. Sus buenos haceres a nivel defensivo (han encajado 18 goles en 18 jornadas) estan haciendo que la falta relativa de gol (17 goles en 18 jornadas) no sea demasiado acusada.

El Saguntino ganó por la mínima en Son Malferit | Foto: Guiem

De bien seguro que los valencianos intentan plantear un partido muy rocoso contra el Gavà, basando sus acciones de mayor peligro en la estrategia con la que suelen ganar la mayoría de puntos. El mayor peligro que puede tener el equipo de Mena en Sagunto es que los jugadores valencianos son expertos en defender el ataque directo, del cual abusa el equipo catalán, y saben adelantarse en los rechaces y segundas jugadas. El partido pasará por quién sepa hacerse con el dominio de las segudnas jugadas en el centro del campo.

Los centros laterales también son una de las grandes virtudes del Atlético Saguntino. De hecho, en la cabeza de sus delanteros, y en la de los defensas del Gavà, puede ir el partido. Lo que si es seguro es que ambos conjuntos buscaran el juego directo para tratar de hacer daño, por lo que no es espera que pasen demasiados balones a ras de suelo.

Posibles onces:

Atlético Saguntino: Lluna; Ortega, Trilles, Oscar, Ferreres; Fran Gámez, Lois, Pablo Vidal, Néstor; David Fas; Esteve.

CF Gavà: Craviotto; Joel, Mario Gómez, Jordi César, Héctor Camps; David Jiménez, Pla, Fernando, Cristian Herrera; Boris y Sascha.