Una vuelta para soñar

El filial valencianista, comandado desde el banquillo por Curro Torres, acaba la primera vuelta del campeonato con números de promoción de ascenso. El cambio respecto a la pasada campaña es tal que, un año después, el filial ché cuenta con 14 unidades más que el año anterior a estas alturas de temporada. Gracias a la buena mezcla entre juventud y veteranía, el Valencia Mestalla se postula como serio candidato a pelear por un puesto en los play-offs de ascenso. En el vestuario, sin embargo, no conciben -por el momento- esa idea.

Primera vuelta marcada por la regularidad

Los de Curro Torres acaban el año, y con él la primera vuelta del campeonato, tras un fulgurante inicio liguero en el que el filial valencianista consiguió estar hasta siete jornadas consecutivas -ante Prat, Espanyol B, Ebro, Saguntino, Hércules, Villarreal B y Alcoyano- sin conocer la derrota. Esto, sin embargo, no sirvió para mentalizarles a la hora de conocer el amargo sabor de la derrota, ya que perdieron dos partidos consecutivos -frente Atlético Baleares y Mallorca B-, pero fueron capaces de reponerse rápido del duro golpe ganando otros dos encuentros, frente a Cornellà y Gavà.

Tras sendas victorias, los de la capital del Turia pasaron por un bache de resultados -que no de sensaciones y juego- en el que las polémicas actuaciones arbitrales molestaron mucho al filial blanquinegro: cayeron ante el Barça B en la lucha por el liderato en un partido marcado, en cierto modo, por la dudosa actuación del trencilla, y empataron 3 encuentros seguidos ante Sabadell -en un partido en que el colegiado fue protagonista al final-, Llagostera y el derbi ante el Atlético Levante. No obstante, el Mestalla acabó la primera vuelta perdiendo en casa del Badalona -rival directo en su lucha por estar en puestos de ascenso- y ganando con solvencia ante Eldense, Lleida y Hospitalet.

Comparativa 1ª vuelta 15/16 frente a 16/17 | Mestalla VAVEL

Estos números convierten a la del Valencia Mestalla en una gran primera vuelta, acabando el año en quinta posición, empatado a 33 puntos con el Hércules, que ostenta la cuarta plaza. Hay que remontarse 15 años atrás, en la temporada 2001/02, para ver al filial del Valencia CF tan cerca de los puestos de play-offs de ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional.

Claves del buen rendimiento

El filial valencianista es un equipo hecho, en el que destaca el conjunto por encima de las individualidades, que no son pocas debido a la calidad que atesoran sus jugadores. Pero, ¿cómo se explica el cambio drástico respecto a la pasada campaña? Estas son algunas de las claves del buen rendimiento del Valencia Mestalla durante este año.

Equlibrio y madurez: El principal artífice para los buenos números del filial ché es la combinación que Curro Torres ha logrado entre los veteranos (Grego, Quim y Ariday) y la hornada de jóvenes talentos del filial que aportan frescura y velocidad al juego del equipo. El Mestalla ha logrado ese grado de madurez que requiere la siempre complicada Segunda División B para aguantar los resultados y sacar los encuentros adelante.

Irrupción goleadora de Ariday: El extremo canario es una de las principales piezas clave en el equipo que dirige Curro Torres. Aunque ya lo demostró la pasada campaña en el tiempo que estuvo vistiendo la casaca blanquinegra, ha sido dutante este curso cuando ha demostrado tener mucho olfato goleador: con 9 dianas en tan solo una vuelta de campeonato, casi ha igualado su mejor registro goleador de 10 goles en una temporada. El 'killer canario', como así le hemos apodado, aparece en los momentos importantes para tirar del carro.

Fondo de armario: El técnico valencianista ha perfilado sus alineaciones de forma bastante obvia durante la primera mitad del curso, hasta el punto de que los aficionados del filial las podían recitar al dedillo, pero aún así no tiene un "once tipo". Los teóricos suplentes han respondido con nota cuando ha sido menester. Es por ello que Curro Torres ha utilizado hasta 24 jugadores -4 de ellos en edad juvenil- durante esta mitad de campaña. Solo han habido 3 jugadores de la plantilla que no han gozado de minutos: Ferri, que está a la sombra de Sivera, y David Ruíz y Diego Caballo, que han estado lesionados de larga duración.

Estadísticas plantilla VCF Mestalla | Mestalla VAVEL

Discurso del vestuario

Jugadores y entrenador lo tienen muy claro, lo primero es lograr el objetivo inicial -la salvación-; tras conseguirlo, mirarán hacia más arriba. Ese es el mensaje que parece inculcar Curro Torres a sus jugadores dentro del vestuario. La plantilla es consciente de que se encuentran en una posición privilegiada y que, con 33 puntos, han logrado casi el objetivo y pueden lograr cotas más altas. Sin embargo, siempre que hablan con la prensa mantienen ese discurso que les hace tener los pies en el suelo e ir partido a partido.