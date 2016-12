Julio Delgado se une al proyecto blanquiazul

Los futbolistas del Celta B abrazan a Julio Delgado durante su etapa en el filial vigués | Foto: Alberto Brevers | VAVEL

El Atlético Baleares ha hecho oficial la incorporación de Julio Delgado procedente del Racing de Ferrol del grupo I de la Segunda División B y es el primer fichaje que realiza el equipo balear en este mercado de invierno. Tiene 20 años, firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2018 y no realizará su primer entrenamiento hasta el tres de enero de 2017. Su demarcación es la de extremo izquierdo.

La carrera deportiva de Julio Delgado empezó en el fútbol formativo del Deportivo de la Coruña. Posteriormente, jugó en los juveniles del Celta de Vigo. En este plantel, el jugador nacido en la provincia de Lugo concretamente en Burela deslumbró y disputó duelos con su filial: Celta de Vigo B. En el cuadro celeste, estuvo un total de dos temporadas: 2014/2015 y 2015/16. A pesar de tener sólo dieciocho y diecinueve años, su rendimiento no pasó desapercibido para otras escuadras que vieron en él un futuro muy prometedor. Marcó un total de seis dianas en su estancia en Vigo.

Este verano se incorporó al Racing de Ferrol, un club que disputó los playoffs de ascenso a LaLiga 123, aunque no consiguió su misión de subir a la división de plata del fútbol español. Este curso no ha brillado demasiado, pues solo ha metido un tanto y ha jugado tan solo nueve choques en el once titular. A pesar de ir convocado por la selección española sub 16, Delgado no ha cumplido con las expectativas, aunque Patrick Messow, director deportivo del club blanquiazul no piensa lo mismo sobre él: “Debemos estar muy contentos por sumar a Julio Delgado a nuestro proyecto. Julio es un jugador joven, con una buena formación y experiencia en la 2ª División B, es polivalente en todas las posiciones de arriba, rápido y técnicamente bueno. Con solo 20 años ya ha demostrado que puede jugar y marcar en esta categoría“, afirmó Patrick.

El equipo balear trabaja a contrareloj por fichar a más buenos futbolistas. Además, tiene a prueba a Luciano Becchio, futbolista argentino que ha militado en clubes como Belgrano, Boca Juniors y Leeds United. También, ha estado en clubes españoles como el Mérida o el Mallorca B. Finalmente, la junta directiva del conjunto blanquiazul quiere más refuerzos en este periodo invernal de fichajes, con la misión de lograr el ansiado ascenso a LaLiga 123.