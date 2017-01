''Estos tres puntos son para ti, Marc''

Google Plus

El Lleida se llevó los tres puntos en la visita del Badalona al Camp d'Esports tras vencer por 3-2 en un choque en el que predominó la abundante niebla que hacía prácticamente imposible ver lo que ocurría en el terreno de juego. Un día gris en la ciudad leridana, y no solo por la niebla, sino que también por la muerte del redactor ilerdense de VAVEL Marc Retamero, que cubría la actualidad del Lleida Esportiu en VAVEL.com. Antes de arrancar el choque se realizó un minuto de silencio en su memoria.

Hasta pocos minutos antes de arrancar el choque no se supo que el partido se acabaría disputando, ya que la abundante niebla hizo que no se viera prácticamente nada. Entrenadores, jugadores y árbitro decidieron que se jugara después de que el césped estuviera en un estado óptimo y, sobretodo, que la visión en el terreno de juego no era del todo mala.

El Lleida empezó mejor

El Lleida se adelantó en el minuto siete en un partido en el que predominó la niebla

El partido lo empezó mucho mejor el conjunto local y a los pocos minutos de empezar el choque ya se adelantaron en el electrónico, mediante un remate de Carbonell en el minuto siete. El Badalona, sin embargo, no se arrugó y fue a por el gol del empate, que lo consiguió en el minuto 38 gracias a un potente disparo del pichichi escapulado Gerard Oliva (ocho goles en seis partidos).

Cuando todo parecía indicar que los jugadores se irían al túnel de vestuarios con 1-1 al descanso, apareció Moreno en una contra de manual para que Óscar rematara tras un rechace y anotar el segundo del Lleida Esportiu.

El dominio local no desapareció

La alegría de los locales continuó en la segunda parte, ya que siguieron dominando tanto en el marcador como en el terreno de juego. Pese al dominio local, el Badalona tuvo el empate tras un mal rechace de Andriu en un saque de esquina, pero el balón se fue directo al larguero. Poco después, sí que llegó la recompensa para el Lleida, que consiguió marcar el tercer gol tras un remate de Moreno.

Agus Alonso puso el miedo en el cuerpo a los jugadores del Lleida

Los locales siguieron dominando, pero el Badalona consiguió meter el segundo en un remate de Agus Alonso en el primer palo, un gol que daba vida a los escapulados a falta de poco más de cinco minutos para el final. Los de Manolo González pudieron empatar en una jugada que remató Gerard Oliva, pero respondió Crespo con un auténtico paradón a mano cambiada cuando parecía que era el gol del empate. A partir de ese instante, no hubieron más jugadas y el partido se saldó con la victoria local.

Una victoria que da mucho aire al Lleida Esportiu en la clasificación, que se aleja de los puestos de descenso, mientras que el Badalona sigue tercero a falta de los resultados del domingo. Además, si todo ocurre con normalidad y en dos semanas se aprueba el convenio con el Ayuntamiento, el nuevo estadio de los escapulados se podrá inaugurar en el fin de semana del 28 y 29 de enero, jornada en la que el CF Badalona recibe al Espanyol B. De momento, el Badalona jugará tres partidos más en el Municipal de Montigalà: el 11 de enero ante el CD Teruel a las 16:00h (octavos de final -ida- de la Copa Federación), el 15 de enero ante el CE L'Hospitalet a las 12:00h (jornada 21 de liga) y el 25 de enero ante el Girona FC a las 19:30h (semifinales Copa Cataluña).

Son tres puntos muy importantes para el Lleida, pero también para VAVEL, que quiere dedicarle la victoria a Marc Retamero. Estamos seguros que el club de tu vida te seguirá dando alegrías allá donde estés, compañero.

Estos tres puntos son para ti, Marc.

Descansa en paz.