Curro Torres: "Han hecho méritos para llevarse un marcador más favorable"

Curro Torres animando a los suyos | Valencia CF

Curro Torres, técnico del filial valencianista, compareció ante los medios de comunicación tras la victoria (2-1) de su equipo ante el RCD Espanyol 'B' en el Antonio Puchades. El entrenador ché se mostró bastante crítico a la hora de valorar el encuentro de los suyos, ya que piensa que sus pupilos no estuvieron del todo intensos y que el rival, "uno de los mejores equipos que han pasado por el Puchades" según el técnico, mereció al final un resultado más justo.

“Ha sido una victoria de las que, cuando no estás bien, porque creo que no hemos estado durante los 90 minutos bien, algo tienes que hacer bien para poder ganar”, sentenciaba el técnico valencianista al ser preguntado sobre su valoración del encuentro. Curro Torres no desmereció el buen encuentro que realizó el filial blanquiazul afirmando que “esperaba un Espanyol así, han estado bien y son ellos los que nos han complicado la vida", pero se mostró bastante crítico con sus jugadores porque piensa que no lo dieron todo: "no esperaba que el Valencia jugase con la intensidad que está jugando últimamente, hoy nos ha faltado bastante más de la que a mí me gusta, y, por lo tanto, hemos sufrido en exceso, sin embargo luego hemos conseguido cuadrar un poquito más las cosas y el equipo, aunque no tenga balón, ha sabido manejar el partido".

Curro Torres dirigiendo a su equipo | Valencia CF

El técnico del filial ché dijo que eran tres puntos importantes, ya que logaron hacer buenos los cuatro puntos logrados en los dos últimos encuentros jugados a domicilio. "Veníamos de empatar en casa del Prat y teníamos la necesidad de, para hacer bueno ese empate, conseguir los tres puntos. Los hemos conseguido, tenemos 37 unidades, estamos bien y ahora hay que conseguir mejorar". Sin embargo, Curro Torres no está de acuerdo con el resultado, ya que piensa que "ellos han hecho méritos para llevarse un marcador más favorable, como mínimo un empate", y es por eso que se muestra disconforme y autoexigente con los suyos, por lo que afirma que "tenemos que revisar, que hacer autocrítica y saber las cosas que hemos hecho mal. Creo que tenemos que tener la capacidad de afrontar estos partidos y tenerlos mucho más controlados”

Además, el míster valencianista no quiso hablar sobre posibles refuerzos en caso de que jugadores como Carlos Soler o Rafa Mir, quienes si juegan diez partidos con el primer equipo acabarán teniendo ficha con ellos, acaben en el plantel del Valencia CF "porque no es una pregunta para mí", señaló.

Por último, le preguntaron sobre si un 'ascenso' de sus jugadores al primer equipo trastocaría los planes del filial, a lo que Curro Torres contesto que “nuestra obligación es que los jugadores vayan creciendo y cuanto más jugadores puedan estar en el primer equipo, mucho mejor”.