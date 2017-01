Óscar Mena: "Podemos competir contra cualquiera"

Google Plus

Mena durante el partido ante el Villarreal B

El técnico argentino estaba ciertamente contrariado en rueda de prensa, puesto que por un lugar el punto era positivo para el equipo tratándose del Villarreal B como rival, pero por otro lado, Mena era sabedor de que su equipo pudo llevarse el gato al agua: "Creo que tuvimos las mejores situaciones de gol: el penalti de Boris y la ocasión de Sascha. Después ellos con una genialidad nos empatan, y nos tocó sufrir. El punto, acorde con lo que se vio en el campo puede ser corto, pero la gente tiene que estar tranquila porque el equipo volvió a dejarse la vida", explicaba Mena.

La racha del equipo no está siendo positiva, pero es bien cierto que los rivales son de los más complicados de la categoría: "No es motivo de alarma los cuatro partidos sin ganar. Alamar es cuando llevas cuatro sin ganar dando sensaciones raras, nosotros empatamos en Sagunto y en Alicante hicimos un partido muy serio ante uno de los equipos más duros. Hoy hemos demostrado otra vez que podemos competir contra cualquiera. Preocupante es cuando el equipo no da sensaciones, pero para mí sí que las da", argumentaba el argentino.

Mena está más que orgulloso de los suyos

Pese a competir contra cualquiera, es evidente que "la salvación es el objetivo para el equipo". Para lograr el propósito, Mena tiene clara la receta: "Quedan 17 partidos y con la entrega de los chicos y si podemos empezar a fichar gente podremos darle un vuelco al equipo para contar con más herramientas para ganar". Siguiendo en esta línea, el argentino explicaba: "Para la siguiente jornada ya tendremos nuevas incorporaciones. Tenemos a Zach, Neeskens y Enric, y nuestro director deportivo está negociando para traer dos cesiones del Albacete. Con esto esperamos tener una plantilla más competitiva, porque hoy nos ha faltado recambios."

En cuanto a la situación extra deportiva, ha mejorado notablemente: "Todos los jugadores han cobrado. Solo falta resolver la denuncia de Neskeens que se aclarará mañana. Los miembros del cuerpo técnico solo estamos un mes por debajo de pagos, así que como si estuviéramos al día. Comparado con hace tres meses es un paraíso".

De cara al próximo encuentro, de clara dificultad en El Collao, Mena no se arruga: "Fuimos a ver el otro día al Alcoyano contra el Mallorca B, y sin duda es un equipo hecho para ascender. Pero estoy seguro que ellos saben que no tendrán un partido fácil. Intentaran ganar, pero nosotros también. Yo con mi equipo voy a cualquier lado, no tengo miedo de ningún rival", finalizaba convencido Mena.