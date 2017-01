El Atlético Baleares no se rinde

Google Plus

El Atlético Baleares regresó a la senda del triunfo, al doblegar al UE Cornellà por la mínima (1-0), en el choque correspondiente a la 22ª jornada de liga disputado en Son Malferit. La última alegría de los palmesanos se produjo en el encuentro de la primera vuelta frente al AE Prat donde la escuadra de Christian Ziege se impuso por (0-1) gracias a un tanto de Rubén Jurado en el Estadio Municipal Sagnier.

Jordi Roger, técnico visitante, tuvo las bajas sensibles de Abraham, por recibir la quinta cartulina amarilla del curso 2016/17 y Ripoll por decisión técnica. Sin embargo, el entrenador de Barcelona recuperó a Sergio Gómez y Pere, que se perdieron el anterior choque ante el Alcoyano. Por su parte, Christian Ziege, preparador local, no podo contar con Francesc Fullana ni con Xisco Hernández por sanción. El conjunto catalán presentó el siguiente once: Marcos, Sierra, Ñoño, Borja, Lulu, David, Pere, Pep Caballé, Enric, Marc Caballé y Lucas. En cambio, los blanquiazules salieron al verde con los siguientes once integrantes: Aulestia, Vich, Vallori, Manu, Uche, Esteban, Malik, Kike López, Becchio, Simon y Tete.

El Cornellà es un plantel temible en la parcela ofensiva, pues posee a jugadores de nivel como Enric Gallego, Marc Caballé, Lucas, Pere, Pep Caballé y David. En la pasada jornada, los barceloneses derribaron al Alcoyano, segundo clasificado, por la mínima (1-0) en el Nou Municipal de Cornellà. Por su parte, el Atlético Baleares no pasó del empate (0-0) contra el RCD Mallorca B en el derbi balear. Antes del evento, Ingo Volckmann, presidente alemán del club balear, entregó una camiseta a Esteban Muñoz, que ante el Cornellà cumplió 150 encuentros luciendo la elástica del Atlético Baleares.

Gol de Luciano Becchio

En la primera parte, Pep Caballé, muy activo en ataque, chutó desde fuera del área por encima del travesaño. Más tarde, Los blanquiazules encontraron el camino del gol, gracias a una diana de Luciano Becchio, uno de los tres refuerzos del mercado de invierno. El estilete argentino remató al fondo de las mallas una prolongación de Kike López en un servicio desde la banda izquierda de Tete Morente.

Lesión de Uche

Posteriormente, Pep Caballé conectó un tiro envenenado, que estuvo a punto de suponer el (1-1), pero el palo salvó al Atlético Baleares. No obstante, el central nigeriano Uche se sintió obligado a retirarse debido a una lesíón en el abductor y está pendiente de pruebas la próxima semana. Entró Biel Guasp en su lugar. Se llegó al final del primer acto.

El Atº Baleares dispuso de opciones para sentenciar

Tras la reanudación, los de Christian Ziege buscaron aumentar la renta en el electrónico. Por su parte, los visitantes intentaron equilibrar el duelo. En el minuto 67, Juan Vich regateó a dos adversarios, ingresó en el área, pero su centro no lo pudo rematar Simon por poco.

El UE Cornellà avanzó metros para llevarse un punto, pero no pudo ser

Poco después, Tete Morente disparó directamente fuera por centímetros, gracias a una pared entre Kike López y Rubén Jurado. En la recta final, los catalanes trataron de nivelar el evento, aunque los delanteros centros del UE Cornellà no acertaron en los metros finales. Además, los palmesanos supieron mantener la mínima ventaja defendiendo con uñas y dientes y el árbitro decretó el final del partido.

Gran Victoria del Atlético Baleares que no pierde la esperanza de disputar los playoffs de ascenso a la división de plata del fútbol español, mientras el UE Cornellà se aleja de las cuatro primeras plazas. El próximo compromiso de los discípulos de Jordi Roger será ante el RCD Mallorca B en el Nou Municipal de Cornellà y los balearicos se medirán al CF Gavà fuera de casa.