Frío empate en La Almozara

Mañana fría en La Almozara para albergar el encuentro entre CD Ebro y Valencia CF Mestalla. Aún así se pudo ver un partido intenso y muy disputado entre dos conjuntos que, con todo su arsenal sobre el verde del Municipal del Carmen, intentaron llevarse "el gato al agua". Al final, justo reparto de puntos que no acaba de dejar satisfecho a ninguno de los dos entrenadores.

El partido estuvo marcado, desde el inicio, por la intensidad y la igualdad. Fue mejor el filial valencianista durante el comienzo del encuentro y gracias a ello los chicos de Curro Torres, que no pudo sentarse en el banquillo al estar sancionado, dispusieron de las primeras ocasiones de peligro. La mejor de la primera mitad llegó, antes de llegar a los primeros diez minutos de juego, a través de las botas de Rafa Mir que, tras un centro lateral de Nacho Gil, desvió la pelota en busca de un go, que se quedó en "uy" al golpear en el palo aragonés. Con dinámica positiva, prosiguió el Mestalla buscando un tanto que a punto estuvo de llegar con un cabezazo desviado de Nacho Gil después de un error defensivo del Ebro. Los locales fueron despertando y, con ello, logrando sus primeras ocasiones. Alain, incisivo por banda izquierda, quiso inaugurar el marcador tras robar cerca del área, pero no tuvo fortuna a la hora de definir. Tan igualada fue la primera mitad que el marcador, a pesar de ambos equipos tener oportunidades, no se movería al llegar el pitido que mandaba a vestuarios.

La segunda mitad siguió la misma tónica, y es por ello que las ocasiones -y los goles- se hicieron esperar. Tardaron en despertar ambos conjuntos, pero cuando lo hicieron se pudo ver un encuentro abierto y entretenido. Se hicieron esperar y, aunque tarde, llegaron los goles. Sería en el minuto 63 cuando los locales lograran abrir el marcador. Fueron los de Emilio Larráz, por mediación de Gabarre a pase raso de Sergio Martínez, quienes se pondrían por delante en el luminoso, pero el empate del Mestalla no se hizo esperar. Y es que solo cinco minutos después Eugeni, que recién había entrado al campo, se inventó un auténtico golazo -quizá el mejor de la jornada- desde el córner en el minuto 70 para poner las tablas en el luminoso. Ambos conjuntos siguieron intentando lograr el tanto que les permitiera llevarse la victoria, pero el 1-1 que reflejaba el marcador ya no cambiaría.

Finalmente, reparto de punto que probablemente no contente a ninguno de los dos conjuntos. El CD Ebro, con 29 puntos, queda 8º clasificado, "en tierra de nadie". El Valencia CF Mestalla, por su parte, queda ubicado 5º, con 38 unidades, sumergido en la lucha por los playoffs.