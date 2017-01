Final amargo para el Hospi, y postre dulce para el Lleida

Google Plus

El fútbol es como una moneda, tiene dos perspectivas, una cara y una cruz, y en el encuentro disputado en la Feixa Llarga entre L'Hospitalet y el Lleida, ha sido un claro ejemplo de este dicho. Los locales no consiguieron llegar a transformar la remontada, a pesar de llevar el peso del partido en los últimos minutos, creando varias aproximaciones a la portería defendida por Álvaro Campos recibían a uno de los peores visitantes de la liga, el cual aún no conocía la victoria fuera de casa.

En la primera parte, se plasmó una igualdad por parte de los dos equipos, que trataban de buscar portería, pero sin asumir demasiados riesgos. Hasta que en el 27', Higón aprovechó una indecisión en el área rival de un centro que no parecía llevar mucho peligro, y con una gran anticipación el banda derecha puso el pie, y también puso a su equipo por delante en el marcador. Con el gol local, parecía que L'Hospi se sentía más cómodo aún en el campo, pero sin embargo, el Lleida exhibió una gran efectividad y en dos jugadas puntuales remontó el partido antes del descanso.

El espectacular gol de Javi Casares

El primer gol visitante, curiosamente, llegó en otra jugada de indecisión, pero esta vez en el área de Dani Mallo, en la cual la defensa de L'Hospitalet no fue capaz de despejar con contundencia un balón dividido, antes de que Nierga colocara el 1 a 1 en el marcador. ​Y pocos minutos más tarde, Javi Casares recogió un balón muerto en la frontal y con una gran determinación colocó muy cerquita de la escuadra derecha de la portería local, el 1 a 2, en el cual, el portero rojiblanco poco pudo hacer, ya que estaba algo tapado por la defensa, además de la buena potencia de empeine frontal que el punta visitante le había añadido.

Fabiani, el fichaje invernal que revolucionó el partido

A la salida de los dos equipos al césped después del descanso, Ismael García, poco contento por el final de la primera parte, realizó dos cambios; Fabiani por Ciria, el cual había acabado con molestias, y Rubio por el dominicano Edipo Rodríguez, para así tratar de cambiar la dinámica del partido. Los cambios le salieron bien, sobretodo la entrada del punta de 1'97m Fabiani. El nuevo delantero del L'Hospi fue un autentico incordio para la defensa lleidetana. De hecho, el gol de Salinas nació de una pelota que baja Fabiani, la abre a la banda derecha donde Higón pone un buen centro para que el goleador, listo y rápido, anotara el 2 a 2.

No siempre hay final feliz para todos

A partir del empate el partido se rompió completamente. Un ida y vuelta de ambos equipos, dónde quizás salió algo más perjudicado el Lleida Esportiu que le costaba más crear peligro. L'Hospitalet, aunque no llegaba a tener por completo el control del partido, se le veía más cómodo y parecía que estaba apunto de llegar el gol de la remontada. Como por ejemplo, Benjamin en una incorporación al ataque estuvo a punto de marcar si no hubiera sido por el despeje de tacón in extremis de Andriu, que salvó a su equipo sobre la propia linea de gol.

Entonces, ya pasado el minuto 90 de partido, cuando los dos equipos dejaban entrever que el empate les parecía justo, vuelve a caer un balón dividido en el área local, que rápidamente lo coge Dorcel, que a la par que se deshace de su marcador, con su zurda, ajustada al palo, marca el gol de la remontada visitante, y pone el punto y final al partido. Dejando así el amargo sabor de la derrota a un Hospi que lo había hecho todo por llevarse los tres puntos, y ve como un rival directo por la permanencia, como es el Lleida, se lleva los 3 puntos de su casa.