El Prat cumple 100 partidos en Segunda B

Imagen del encuentro ante el Badalona donde el Prat cumplió 100 partidos en la Segunda B. Foto: Oscar Yeste

El Prat se convirtió el pasado fin de semana en equipo centenario en la Segunda División B. El equipo potablava alcanzó esa redonda cifra cosechando un empate en el Sagnier ante uno de los equipos revelación de la temporada, el Badalona. El bagaje que acumula el cuadro del Baix Llobregat en el bronce español es el de sumar una victoria cada cuatro encuentros, hecho por el cual siempre ha estado coqueteando con los puestos bajos de la clasificación. Otro dato curioso es que en estos cien choques el Prat ha empatado y ha perdido el mismo número de veces, treinta y ocho.

Primer curso cumpliendo el objetivo

El año de debut del Prat en la Segunda B tuvo dos jornadas más de lo normal, ya que ese curso disputaron el campeonato 21 equipos. El AE Prat finalizó la liga en undécima posición con cuarenta y ocho puntos, logrando la permanencia de manera holgada. Un curso donde los del Baix Llobregat acumularon once victorias, quince empates y catorce derrotas. En esa temporada 2012/13 golearon al Ontinyent (4-1), al Mallorca B (4-0) y al Villarreal B (1-5). Pero también recibieron goleadas del propio Ontinyent (3-0) y del Valencia Mestalla (4-1).

El dramático año del descenso

La temporada siguiente fue fatídica para los intereses de la consolidación de los potablava en Segunda B. La liga recuperó las treinta y ocho jornadas y el Prat no pudo pasar de los treinta y ocho puntos, a uno por jornada. Hecho que le condenó al descenso directo quedándose a dos puntos de disputar la promoción para evitarlo. Nueve victorias, once empates y hasta dieciocho derrotas fueron el balance del año del retorno a Tercera. Y es que pesaron demasiado las diecisiete jornadas (de la cuatro hasta la veintiuno) seguidas donde el Prat no consiguió la victoria. Los potablava pisaron el descenso directo por primera vez la jornada nueve, y no lo abandonaron en lo que restó de campeonato.

Dos de las victorias de más mérito fueron las conseguidas ante Reus (3-0) y Ontinyent (0-3). Por otro lado, el Hospi (0-5) y el Nàstic (3-0), lograron las goleadas más amplias sufridas por el Prat en la 13/14. Curiosamente, los dos equipos que quedaron empatados a puntos en lo más alto de la tabla.

El año del retorno

La temporada 16/17 está siendo, una vez más, un constante sufrimiento para los aficionados del Prat. El equipo está situado, en la jornada número veintidós, en la posición número quince, solo una por encima de la promoción de descenso. Veinticuatro puntos en veintidós jornadas que, momentáneamente, le sirven a los de Dólera para estar fuera de la zona de la quema. Cuatro victorias, doce empates y seis derrotas son los números de los del Baix Llobregat hasta la fecha. Son el rey del empate de la liga junto a otro equipo de la zona baja, el Atlético Levante. Ambos, han empatado más de la mitad de partidos que han jugado, doce de veintidós (54,5%).

En esta campaña la mayor victoria lograda por el AE Prat fue en el Rico Pérez ante uno de los cocos de la categoría, el Hércules (0-2). En el bando contrario, el Valencia Mestalla goleó a los potablava en la primera jornada liguera (3-0) y el Sabadell venció por dos goles en la Nova Creu Alta a los de Dólera (3-1) en las derrotas más amplias del Prat en el presente curso.