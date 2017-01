Guillermo Fernández Romo, nuevo técnico del CE Sabadell | Foto: CE Sabadell

Guillermo Fernández Romo, es el nuevo inquilino del banquillo del Sabadell tras la marcha de Jose Solivelles, el madrileño de 38 años se convierte en técnico arlequinado después de haber dejado el puesto de director deportivo del Real Murcia al que llegó el pasado verano y se marchó a finales de diciembre. Esta es la segunda aventura de Romo al frente de un banquillo, la primera fue la temporada pasada cuando estuvo 23 jornadas al frente del Olímpic de Xàtiva en los que consiguió cinco victorias, seis empates y doce derrotas.

Romo empezó agradeciendo a todas las personas del club la confianza que han depositado en él para dirigir al Sabadell destacando que es todo un orgullo y una responsabilidad entrenar a un equipo del cuál coleccionaba cromos de pequeño. Romo ha destacado las diferencias entre su anterior puesto de director deportivo y el de entrenador, pero espera que la experiencia de director deportivo le sirva para hacer crecer al club.

También destacó que el problema con el gol no tiene nada que ver con los jugadores diciendo que "hay partidos que no metes gol y generas muchas ocasiones para hacerlo, y hay partidos que no generas tantas y metes tres." Para Romo lo importante ahora es sacar los resultados adelante y más en una competición complicada como es la segunda división B, y no tanto el estilo de juego que se utilice para conseguir estos resultados. Romo pidió a los suyos mostrar unos valores de equipo más altos: " Quiero que la gente repliegue más rápido, más intensidad, un nivel de compromiso más alto, que seamos mucho más intensos en el duelo." unos valores que empezará a trabajar esta misma tarde en su primer entrenamiento.

En cuanto al mercado de fichajes, con las bajas aseguró que él no es el más indicado para hablar del caso de Yeray y que tiene que hablar con Jordan Gaspar, los dos jugadores que apuntaban a salir en este mercado. En el capítulo de altas, se mostró exigente y pidió un lateral izquierdo que le haga la competencia a Ramón Verdú y un mediocentro de corte diferente a los que ya tiene en la plantilla.