Pepe Gálvez: “La permanencia es un objetivo muy importante”

El RCD Mallorca B se medirá mañana sábado a las 16:30 al UE Cornellà fuera de casa, con la misión de ofrecer un buen espectáculo y salir de la zona de descenso en el que está inmerso el cuadro bermellón. Los de Jordi Roger vienen de perder contra el Atlético Baleares (1-0) en Son Malferit. Por su parte, los pupilos de Pepe Gálvez empataron ante el Atlético Levante (0-0) en el campo de Tomeu Serra.

El conjunto mallorquinista lleva una mala racha de resultados que lo ha llevado a la zona caliente de la clasificación: “No queda otra que seguir trabajando para levantar la situación. “Nos sentimos con las mismas posibilidades que antes y la permanencia es un objetivo muy importante para el club” afirmó el técnico de Calvià.

Durante esta semana, los bermellones han protagonizado unos buenos entrenamientos en líneas generales en el campo de Tomeu Serra. Pepe Gálvez quiere que sus futbolistas no se pongan nerviosos por la mala dinámica: “No tengo nada que reprocharles y aunque son jóvenes, intentamos que no les pese estar en la parte baja de la clasificación” señaló Pepe Gálvez.

En los últimos actos, el grupo de Pepe Gálvez se ha visto las caras contra los rivales más complicados de la división de bronce del fútbol español y el encuentro de mañana no será sencillo en un difícil estadio: “Es siempre un escenario complicado. Esta semana hemos incidido en la estrategia y las jugadas a balón parado; sabemos que visitamos a un equipo alto y de mucha envergadura y tenemos que hacerles sentir incómodos en estas ocasiones”, recalcó el preparador mallorquín.

Finalmente, el RCD Mallorca B no ha realizado ningún fichaje en este mercado de invierno. Sólo Alberto López que disputó el duelo contra el Atlético Levante como titular. Sin embargo, en el equipo no renunciarán a incorporar a algún futbolista antes del martes, que termina el mercado de fichajes de invierno: “Desde el club me consta que se trabaja con la intención de incorporar algún jugador. Además, Alberto López que ya fue titular el domingo pasado frente el At. Levante, se ha unido a la dinámica del equipo para tener minutos y no estancarse en el primer equipo sin oportunidades. La prioridad de todos en este club pasa por el primer equipo, y el filial es la mejor plataforma para crecer profesionalmente”, finalizó Gálvez.