UE Llagostera - Hércules CF: necesitados de la victoria

Partido importante el que se vivirá en el Nou Estadi de Palamós, donde sin duda se verá un partido emocionante ya que ambos equipos irán a por la victoria desde el primer minuto. La UE Llagostera viene de empatar la última jornada ante el Saguntino después de haber conseguido ponerse por delante en el marcador y pocos minutos después anotarse un tanto en propia puerta que daría el empate al equipo valenciano. Por su parte el conjunto alicantino viene de perder fuera ante un Barça B que se muestra muy sólido.

En cuanto a las novedades de los de Oriol Alsina hay que destacar que podrá contar con las nuevas incorporaciones que ya han debutado en partido oficial como son Javi Chica y Manu Gavilán. A estos fichajes hay que sumar la vuelta de una de las estrellas del equipo catalán, el centrocampista Pitu. También se ha unido al equipo el alicantino Raul Fuster.

Los resultados de los de Alsina no están siendo demasiado convincentes esta temporada. El equipo se encuentra en una decimotercera posición, por lo que una victoria podría acercarlos a puestos lejanos del descenso pero una victoria podría meterlos en zona de descenso incluso si sus máximos perseguidores ganarán sus respectivos encuentros.

El equipo catalán si tira de estadística puede sacar un buen resultado en este partido ya que en casa es muy fuerte, solo ha perdido un partido en su estadio y ante el Barça B. Tendrá que aprovechar esta oportunidad. A esto hay que sumarle que los de Tevenet no están consiguiendo muy buenos resultados fuera de casa, por lo que podrían sacar puntos. La UE Llagostera espera no dar por finiquitado los partidos antes de tiempo ya que en varios de ellos encaja goles en los últimos minutos ya sea por cansancio o relajación, este suceso ha hecho que el equipo catalán se deje varios puntos a lo largo de la liga esta temporada, por lo que tendrán que dar el máximo durante todo el partido para que no les suceda nuevamente.

Por su parte el Hércules viene de perder por dos goles ante el líder la clasificación, un Barça B que está intratable esta temporada y parece que tiene todas las papeletas para subir a segunda división aunque todavía es muy pronto para hablar de ello. Tevenet podrá contar con sus nuevas incorporaciones como son el ex capitán ilicitano ''Lolo'' y Juan Delgado delantero que se espera mucho de él ya que la delantera del Hércules lleva los mismo goles que Chechu, jugador estrella del equipo y que suele jugar en la zona media del campo. La afición alicantina no está muy conforme con las actuaciones de la delantera y por eso hay muchas esperanzas e ilusiones puestas en Delgado.

Una de las buenas noticias para Tevenet es que podrá contar con Javi Flores después de sufrir una recaída de la lesión que lo había mantenido alejado de los terrenos de juego. Puede que no empiece el partido como titular pero cabe la posibilidad de que Tevenet le de unos minutos para ir cogiendo ritmo y esté cada vez mas adaptado a la dinámica del equipo.

El Hércules que se encuentra en una cómoda tercera plaza, necesita la victoria si no quiere descolgarse de los primeros puestos además de que podría salir de puestos de promoción de ascenso si no gana. Tevenet parece que contará con todos sus titulares y puede que comience dando descanso a Berrocal o Mainz despúes del invento fallido en el último partido de jugar con dos delanteros.

Posibles alineaciones

UE Llagostera: Moragón, Valentin, Diego, Samu, Masó, Nando, Pitu, Manel, Rafa, Jordà, Rubén Martínez

Hércules CF: Buigues, Lolo, Fernando Román, Pol Bueso, Paco Peña, Checa, Miñano, Salinas, Chechu, Mainz y Berrocal.