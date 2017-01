CF Badalona - RCD Espanyol B: mucho más que un partido

Google Plus

C.F Badalona - RCD ESPANYOL B: Mucho más que un partido

Un partido de fútbol, once contra once, dos equipos buscando los tres puntos... Es mucho más que eso, un partido para la historia. Después de dos décadas soñando, el C.F Badalona estrenará el estadio que merece por sus 114 años y esta vez, no es un sueño, es la realidad. Una nueva realidad que de bien seguro dará lugar a más sueños y a grandes y nuevas experiencias para el club, la afición y toda la ciudad.

En el primer partido del Estadio Municipal de Badalona se enfrentarán CF Badalona y RCD Espanyol B. Los dos equipos ocupan puestos diferentes en la tabla, pero los dos se encuentran en un buen momento futbolístico y querrán alargarlo sumando los tres puntos.

El Badalona ocupa la quinta posición con 38 puntos, si consigue ganar al Espanyol recuperaría la tercera posición. Por parte de los visitantes, ocupan la duodécima posición con 26 puntos, tres puntos por sobre de la zona de descenso.

Tres puntos en juego

El estreno del estadio no debe eclipsar el partido importante que afronta el Badalona este domingo. Los de Manolo González empataron a cero en el campo del Prat el pasado domingo y esta semana necesitan volver a sumar los tres puntos para seguir, una jornada más, en posiciones de Playoff.

Será muy interesante ver como se despliegan los escapulados en su nuevo estadio. Las dimensiones del terreno de juego y la calidad del césped no tienen nada que ver en donde jugaban hasta ahora, a principios de temporada les costó mucho adaptarse. El Badalona ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos como local, pero el cambio de estadio no tiene porque preocupar porque fuera de casa, en campos de grandes dimensiones, el equipo ha rendido a las mil maravillas.

Manolo González no tendrá a su disposición al mediocampista Toni Lao, que vio la quinta amarilla la pasada jornada y se perderá la estrena del estadio. Tampoco podrán jugar los lesionados de larga duración: Aly Coulibaly y Marcel Serramitja. Por otra parte, el delantero Bruno Vinicius entrará a la convocatoria después de su lesión en el aductor.

Sin duda, se vivirá una fiesta en Badalona.

A seguir la buena dinámica

Los periquitos llegan a esta jornada, probablemente, en su mejor momento a nivel de juego y de resultados. Parece ser que el equipo entrenado por David Gallego ha abandonado la irregularidad de la primera vuelta que los destinó a ocupar la zona baja de la tabla durante la mayor parte de la primera vuelta.

El filial blanco y azul ha ganado tres de los últimos cuatro partidos, y poco a poco ha subido posiciones en la tabla para ver con el retrovisor las posiciones de descenso. Este es el camino a seguir y el mejor modo para confirmar esta mejora sería ganando en Badalona en un día tan importante.

David Gallego no podrá alinear a los jugadores que ha convocado Quique Sánchez Flores para el partido ante el Sevilla: Marc Roca, Aarón Martín, Óscar Melendo y Marc Navarro.

Precedentes

Badalona y Espanyol B se han enfrentado muchísimas veces en la categoría de bronce con distintos resultados. Pero en los últimos años los escapulados han salido más victoriosos, sobre todo en casa. Desde la temporada 2007/08 el filial periquito no gana en Badalona, desde entonces, dos empates y dos goles es lo único que han conseguido de su visita.

La temporada pasada ganó el Badalona 1-0, esta temporada también se impusieron los escapulados en la Ciutat Esportiva Dani Jarque en un partido loco que acabó 2-3.

Posibles alineaciones

C.F Badalona: Morales; Grima, Coch, Robusté, Moyano, Musa; Maestre, Parera; Agudo, Víctor; Oliva.

RCD Espanyol B: Rubén; Torito, Iago, Antonio, Lluis Lopez; Borja, Alejandro; Rivas, Rufo, Bermejo; Pipa.