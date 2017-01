Resistir y vencer

Con estrategia y astucia las pequeñas armadas vencen a imperios. Atacando al rival en su momento más débil y resistiendo al máximo cuando el rival ataca, se le agota y se le vence. Prueba de ello es la victoria del Llagostera frente uno de los máximos aspirantes de la categoría para el playoff de ascenso. Manteniendo el temple la mayoría del partido y explotando sus puntos débiles, los hombres de Oriol Alsina se han impuesto temprano para conseguir los tres puntos.

La ofensiva

Empezó el partido en Palamós y el esférico empieza a rodar. Los herculanos se sintieron cómodos durante los primeros minutos, creando ocasiones a la par que el Llagostera. Pero las circunstancias cambiaron en pocos minutos. Los hombres de Tevenet no acabaron de coger el ritmo del partido, y fue entonces cuando el Llagostera atacó con todo su arsenal. No habían pasado ni quince minutos de partido, que un saque de esquina servido por Nando acabó dejando la pelota huérfana en medio del área rival. El más listo de la clase, Manel, no dudó y la mandó al fondo de la portería. Se adelantaba el Llagostera en su campo y la euforia reinaba en la grada. Habían conseguido lo más importante: dar el primer paso.

Era el momento del Llagostera. Aprovechándose de que el equipo estaba rodando y dominando, no tardó en sentenciar lo que sería el segundo gol, el gol de la victoria. Pocos minutos después del primer tanto, una jugada colectiva de pases delante el portero por parte todo el ataque llagosterense acabó dando la oportunidad al omnipresente Nando Quesada de firmar su primer gol con el conjunto la presente temporada.

El aluvión siguió, pero sin más resultado. El Llagostera no paraba de molestar al Hércules. La defensa tenía que hacer estragos para diluir los ataques de los locales. No obstante, el Hércules no se rindió, y a partir del último cuarto de hora empezaron los contraataques. Los blanquiazules querían remontar. Pero los locales lo tenían claro: no iban a dejar escapar el resultado. Los cortes de Samu y Diego, así como las paradas providenciales de Moragón mantuvieron el marcador estático hasta la conclusión del primer tiempo.

Resistir y vencer

Si algo caracteriza a los que encabezan las clasificaciones es su capacidad de reacción. El Hércules hizo honor a su estatus y salió al campo con estrategias nuevas y ideas claras. Con la entrada de Javi Flores al terreno de juego, los visitantes empezaron a ahogar al Llagostera en el centro del campo y a cerrarlos cada vez más. Fue efectivo. Un pase entre líneas del mismo Javi Flores, que recibió Dalmau, le permitió al último colarse en diagonal por la banda derecha dentro del área de rival, zafarse de Moragón y avanzar el marcador para los suyos. Dos a uno.

Juntando los nervios, la posibilidad de empate del rival y el decreciente potencial ofensivo de los blauivermells debido a las bajas de Manu Gavilán, Rafa Jordà así como el cansancio de Manel y la necesidad de reforzar la defensa, el partido se les vino cuesta arriba. Pero la vista es genial, y el Llagostera tuvo que esforzarse para mantenerse firme y resistir. No ayudaron las decisiones arbitrales, que a partir de una aparente tarjeta amarilla a Nando por simular una caída, empezaron a desquiciar a los locales y a añadir más apuros a su estado anímico.

A pesar de todas las adversidades, de la genialidad de Javi Flores y los intentos de Mainz, Berrocal y Delgado, el Hércules no vio el empate y se le acabó el tiempo. Supo aguantar el mal tiempo el Llagostera. Supo aprovechar los dos goles a su favor. Supo vencer.

El aftermath de la batalla

Como el mismo Tevenet dijo en la rueda de prensa posterior al partido "El futbol no se trata de quién se lo merece más, sino de quién lo consigue". El Llagostera consiguió arrebatarle los puntos al tercero de la categoría en un partido difícil. Con este resultado, se consolida una de las mejores rachas de la temporada, con siete puntos en tres partidos consecutivos. No obstante, el objetivo actual del Oriol Alsina es claro: alejarse lo máximo de los puestos de descenso. Y para ello, aun que no hay que olvidarse de mirar la temporada en general, hay que ir luchando partido a partido, batalla por batalla, preparando estrategias para sortear a los rivales más fuertes y no dejarse apabullar por aquellos que van por detrás.

En consecuencia, el Llagostera sigue encaminándose hacia su objetivo y el próximo rival será un duro Villareal B que enlaza buenos resultados y sigue encaminándose hacia la parte alta. El mercado invernal, con la incorporación de Gavilán, Chica, Fuster y Pitu, da más dinamismo y opciones al equipo, que hoy ha demostrado no dar ni un paso atrás y aguantar hasta el final.

