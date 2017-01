Curro Torres: "Los partidos son de 90 minutos, no de 45"

Google Plus

Curro Torres dirigiendo a los suyos | Valencia CF

El técnico del filial valencianista compareció ante los medios de comunicación tras el empate (0-0) de su equipo ante el Atlético Saguntino en el Antonio Puchades. Un partido que acabó con un empate insulso en el derbi regional que se disputó en feudo valencianista y que no dejó precisamente contento al entrenador del Mestalla, que declaró que "los partidos son de 90 minutos, no de 45", en referencia a que su equipo fue superior únicamente en la segunda mitad del encuentro. Es por ello que, aunque no lo diga de forma explícita, podemos intuir que para el míster valencianista el empate es un resultado justo, aunque su equipo buscaba los tres puntos, como él mismo señaló al comenzar la rueda de prensa.

"Ha sido un partido muy disputado, donde no ha habido goles, pero ha sido bastante intenso visto desde el terreno de juego”, valoraba Curro Torres al finalizar el partido. Además, el técnico del Mestalla afirmó que su equipo fue superado en la primera mitad y que sus jugadores no estuvieron cómodos por el buen hacer del rival, pero señalaba que "ya en la segunda mitad sí que el equipo ha sido mucho más él, ha llevado bastante más la iniciativa y ha sufrido menos". El entrenador valencianista quiso resaltar el buen partido que hizo el Atlético Saguntino, que "ha defendido bien, ha atacado bien, ha hecho las cosas bien en la primera parte", según Curro Torres. Bien es verdad que señaló que en la segunda mitad fueron superiores e intentaron manejar el partido a su antojo, "aunque no nos hemos encontrado con situaciones claras", declaraba.​

En referencia al complicado mes de competición que le espera a su equipo, con partidos frente a Hércules, Villarreal B y Alcoyano, el técnico del filial afirmó que no piensan más allá del partido de la próxima semana en el Rico Pérez: "Creo que tenemos un partido muy interesante contra el Hércules y estoy convencido que vamos a competirlo bien, es el objetivo nuestro. Lo que venga más allá, no sabemos lo que pasará", puntualizaba Curro Torres.

Por último, fue preguntado sobre la falta de gol del filial cuando Ariday, pichichi del equipo con 10 tantos, no está 'enchufado'. El técnico señaló que el canario "es un jugador importante, pero el día del Hospitalet no estaba y se ganó, el día del Ebro no estaba y se empató…", zanjando el tema diciendo que "todos los jugadores son importantes para el equipo".