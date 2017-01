Óscar Mena: "A partir de ahora todo son finales"

Mena no encuentra la tecla del equipo | Foto: CF Gavà

Óscar Mena volvió a disculpar al equipo, del que nada se puede decir sobre su trabajo, alegando que la falta de gol es la causante de los últimos malos resultados del equipo: "Es muy difícil explicar que en los últimos cuatro partidos, contra rivales de mucha entidad, metas gol y no seas capaz de sumar. En esta ocasión, sobretodo en la primera mitad, con tres jugadas sobre la línea de gol. Después conseguimos meter el gol, pero sin aguantar el resultado más de un minuto. Así es muy difícil", argumentaba el argentino.

De nuevo, el tanto de los azulgranas fue de Boris, hecho que a Mena tamcién parece preocuparle: "El día de Alcoy, después de ponernos 0-1, tenemos 4 mano a mano con el portero y no la metemos. Hoy también hemos tenido muchas oportunidades... Dejamos la sensación de que si no marca Boris, es muy díficil que otro marque. No se si es un problema de contundencia... Pero es increíble, desde el Villarreal las cosas no están saliendo fatal de cara el gol".

El gran problema del partido, sin duda, fue el empate del Baleares, un tanto que dejó noqueado a los locales, tanto por la cercanía con el gol azulgrana (un minuto después) como el efecto moral que tuvo. Mena, lo explicaba así: "Si aguantas el resultado, cuando Boris había marcado, durante 4 o 5 minutos para que el equipo se asiente, al otro le agarra la desesperación. El golpe del gol suyo fue muy duro y no conseguímos reponernos nunca", explicaba Óscar.

Mena al término del encuentro | Foto: CF Gavà

Pese a todo, Mena sigue confiando en las posibilidades de los suyos: "Sabemos que estamos a dos puntos del Hospitalet, pero también sabemos que ya hemos pasado la parte más dura de la vuelta que son estos primeros cuatro partidos. A partir de ahora todos los partidos van a ser finales. Nos quedan 15 partidos para dejar la cara y la personalidad sobre el césped para revertir la situación".

En cuanto a las nuevas incorporaciones, las valoró de forma positiva: "Kyeremeh entró bien al partido, pese a que casi ni conoce los nombres de los compañeros (llegó el Viernes). Gabi, en cambio, tiene más experiencia y seguro que nos aporta otras cosas. Todos los que han venido lo han hecho para aportar, y ojalá entre todos podamos sacar esto adelante", finalizaba el técnico del Gavà.