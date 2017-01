El Cornellà se aleja de la promoción

Google Plus

RCD Mallorca B: Parera, Joan Sastre, Alberto López, One, Antoine, Serrano, Cortés, Baba (Stephen, min. 77), Angel (Sarmiento, min. 70), Pol, Cedric (Alberto, min. 80).

El sueño de la promoción de ascenso se va alejando poco a poco de Cornellà. La irregularidad de los de Jordi Roger está pasando factura. En Cornellà se han ido gran cantidad de puntos en lo que va de temporada, y otros tres se llevó el Mallorca B esta jornada. Dos goles en la segunda mitad del filial bermellón remontaron el tanto inicial de Abraham y dejan al equipo verde tocado de cara a sus aspiraciones a final de campaña.

Cabezazo de Abraham con dedicatoria especial

La primera mitad del partido tuvo poco que contar. El gol local llegó gracias a una fantástica internada por banda izquierda del extremo Lucas Gafarot. De banda a banda fabricaron el gol, y es que si fue Lucas el que centró el balón desde el carril zurdo del campo, fue Abraham el que cabeceó a la red un auténtico caramelo servido por su compañero. Un gol que fue dedicado al fundador de los Cornehools, Ricky, fallecido la semana pasada. El canario se acercó a la zona donde el grupo de los del Baix Llobregat tenía una pancarta suya y la tocó en señal de agradecimiento. Un bonito gesto de la figura del equipo.

El gol del filial, durmió al Cornellà

En la segunda mitad del encuentro solo hubo un equipo sobre el césped, el Mallorca B. Una fuerte entrada de Borja cerca de la frontal del área de los del Baix Llobregat, acabó en la falta que puso el empate en el electrónico. Cedric superó la barrera defensiva formada por los hombres de Jordi Roger, haciendo imposible la estirada de Marcos. A partir del gol, el Cornellà desapareció del partido y el conjunto de las islas se fue hacia arriba en busca del gol. Una falta al borde del área fue la más clara, y prácticamente la única, de los verdes. Puerto optó por un disparo colocado cuando lo más acertado era un chute fuerte. El portero del filial bermellón atajó el esférico con facilidad.

Si el empate era un resultado que dejaba insatisfecho a los locales, la derrota todavía lo fue más. El Mallorca B volteó el marcador en el último minuto de choque gracias a un tanto de Serrano. El Nou Municipal se quedó helado con la remontada, al contrario que los integrantes del equipo balear, exhaustos de alegría con una victoria que les saca de descenso. Un triunfo más que merecido de un filial con ganas de quedarse en la categoría de bronce del fútbol español.

Un nuevo filial la semana que viene

El Cornellà buscará el domingo que viene un triunfo que le devuelva a la tónica de la victoria y le reenganche a los puestos de promoción. El rival será, una semana más, otro filial. El Atlético Levante, equipo metido de lleno en la lucha por la salvación, visitará Cornellà con el objetivo de puntuar para salir de la zona baja de la tabla cuanto antes. Dos equipos necesitados de puntos para no perder el tren de ascenso y descenso, respectivamente.

Por su parte, el Mallorca B recibirá al Gavà en un duelo directo por la salvación. Dos conjuntos que necesitan los puntos como el comer para huir de la zona de la quema en la que andan inmersos. En el choque de la primera vuelta, ambos equipos no pudieron pasar del empate a cero en la localidad catalana. Una victoria no serviría solo para vencer a un rival directo, si no que también para ganarle el goal average. Los tres puntos, por lo tanto, son de vital importancia para el filial bermellón. Acumular dos victorias consecutivas le darían mucho aire a un equipo necesitado.