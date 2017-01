La fortuna se decanta a favor del Sabadell

El fútbol es un deporte marcado por los detalles. Suena a tópico, y de hecho en ocasiones lo es, pero en algunos partidos, se convierte en una realidad palpable. Un equipo necesitado y un equipo en racha se enfrentaban hoy en la Nova Creu Alta. Sabadell y Villarreal B, dos equipos distanciados tanto en fútbol como en resultados y posición en la tabla, se vieron las caras en el partido que ponía el broche final a la jornada 23. Una fría y casi desierta Nova Creu Alta recibió a ambos conjuntos en un partido a cara de perro y lleno de presión para los locales. Tras el huracán que supuso la dimisión de Jose Solivelles, Guillermo Fernández Romo debutaba con el reto de cambiar la cara a un equipo caído en una profunda depresión.

Los jugadores del Sabadell, como ya adelantó Paco López en la previa, salieron dispuestos a contentar al nuevo técnico arlequinado, y la intensidad local puso en muchos apuros a un filial groguet acostumbrado a marcar los tempos de sus encuentros mediante la posesión y el dinamismo en todas las líneas del campo. El delantero Borjas Martín, fichaje invernal del Sabadell procedente del Real Murcia, puso a prueba al guardameta Cantero con un disparo de falta que detuvo sin demasiados problemas el portero.

Poco a poco, el Villarreal fue asentándose sobre el maltrecho césped de la Nova Creu Alta, especialmente gracias a la aparición en escena de Leo Suárez, quien puso a prueba a Jokin Ezkieta con un potente centro envenenado que obligó al portero navarro a intervenir para evitar el tanto visitante. El Villarreal B, en su afán por ir a por el primer tanto del partido, dejó varios espacios en defensa, algo que frente a un equipo que tiene a jugadores de la talla de Gai Assulin, puede pasar factura.

Estreno goleador de 'O mago' Peláez

De una jugada aparentemente sin demasiado peligro por banda izquierda, Gai Assulin sacó petróleo. Dejó atrás a un par de defensores y ejecutó un buen pase raso que no pudo interceptar nadie y, llegando solo desde segunda línea, Diego Peláez remató casi a placer para anotar el primer y, a la poste, único tanto del encuentro. 'O mago' Peláez, en su tercer partido con la camiseta arlequinada, lograba ver portería y anotar un tanto de una importancia capital para un equipo hundido que se iba al descanso con una ventaja mínima, pero ventaja al fin y al cabo.

Diego Peláez estrenó su casillero goleador con un tanto clave para su equipo | Foto: CE Sabadell

El 'Mini-Submarino' se iba a los vestuarios tocado, pero no hundido. Un equipo en la buena dinámica que atraviesa el conjunto dirigido por Paco López, nunca es menospreciable, y menos cuando está herido y huele sangre. Y así fue. El Submarino Amarillo salió a por todas en el segundo tiempo, y poco tardó en meter el miedo en el cuerpo a la parroquia arlequinada. El atacante Mario, tras una buena jugada colectiva, ejecutó un potente disparo colocado que dio en el poste de la portería de Jokin. Él, junto a Leo Suárez, dieron más de uno y de dos quebraderos de cabeza a la defensa arlequinada, que a duras penas podía hacer nada más que achicar y defenderse como podía ante las acometidas de los groguets.

Leo Suárez brilló con luz propia

En el tramo final del encuentro, el ataque del Villarreal se focalizó en un solo hombre: Leo Suárez, quien intentó por todos los medios dar la vuelta a un partido que estaba derivando en una lucha contra el reloj. El Sabadell a duras penas generaba peligro. Solo Diego Peláez en un intento de vaselina desde fuera del área puso el miedo en el cuerpo a un Cantero que estaba adelantado, pero poco más. Por contra, Suárez sacó a relucir el talento que le ha llevado a debutar con el primer equipo del Villarreal.

Guillermo Fernández Romo se estrenó como entrenador del Sabadell | Foto: CE Sabadell

Tras varios intentos que pudo detener con más o menos apuros Jokin Ezkieta, en el minuto 88 una fría Nova Creu Alta terminó por congelarse tras una excelente jugada individual del atacante groguet que terminó por dar en el poste. Los detalles son importantes, pero aún más lo es el factor suerte. Hoy, dicho factor no estuvo del lado amarillo, y sí de parte del Sabadell, que dedicó los últimos minutos del encuentro a aguantar el marcador como buenamente podía.

Victoria balsámica

El Villarreal B, a pesar de intentarlo, no pudo igualar la contienda y se fue de vacío de la Nova Creu Alta, algo injusto vistos los méritos que hicieron los pupilos de Paco López por sacar algo positivo del feudo arlequinado. Por otro lado, el Sabadell volvió a saborear la victoria, algo que no hacía desde el mes de diciembre. Los fantasmas del descenso se alejan de tierras vallesanas por ahora, pero el calendario que los hombres de Guillermo Fernández Romo tienen que afrontar no invita al optimismo. La próxima jornada, el Sabadell visita El Collao para enfrontarse al Alcoyano, uno de los equipos más en forma del grupo. Los arlequinados tendrán que aferrarse a algo más que la suerte para poder sacar algo de un feudo tan complicado. Por su parte, el Villarreal B recibirá al Llagostera, un equipo con mucho potencial y que, poco a poco, está remontando el vuelo. Un partido más para seguir con su particular ruta con destino al Play-Off.

