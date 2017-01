Guillermo Fernández Romo: "Sería muy ventajista atribuirme la victoria"

Guillermo Fernández Romo: "Seria muy ventajista atribuirme la victoria"

El técnico del CE Sabadell se mostró contento por la victoria pero cree que ​''sería muy ventajista incluirme en la victoria"​ el técnico también destacó el gran trabajo colectivo que hizo el equipo y el punto de suerte que tuvieron con las dos pelotas que se marcharon al palo. En cuanto al aspecto ofensivo Romo cree que falta trabajo por delante y ​"coger confianza con el balón para generar más ocasiones"​.

Romo quiso destacar que para él todos los jugadores que tiene a su disposición son importantes y destacó el gran trabajo de ​Adri Díaz en la medular y de Pol Moreno​ que, pese a ser central, tuvo que jugar de pivote debido a la falta de efectivos en el centro del campo. También destacó la unión del equipo y de la afición que estuvo muy metida en el partido y ​"nos ha ayudado a avanzar en el marcador, y cuando te avanzas lo multiplicas por 100"​.

Romo destacó la gran asociación entre Diego Peláez y Gai Assulin​, este último podría salir del conjunto arlequinado en los últimos días de mercado porque como ha dicho Romo ​"puede ser que se vaya, yo cuando he llegado aquí me he encontrado negociaciones abiertas, pero por supuesto me gustaría que se quedara es evidente"​. En cuanto al capítulo de altas y como ya había dicho en su presentación el pasado jueves Romo demandó a la dirección deportiva la llegada de un ​mediocentro ​independientemente de si hay salidas ya que es la posición que él considera más importante para reforzar en estos dos días.

Por último, y en referencia al partido de la próxima semana contra el Alcoyano, especial para Romo por su pasado en El Collao, elogió a Toni Seligrat por ser ​"el entrenador que más sabe de esta categoría"​ también comentó que la primera felicitación que había recibido por la victoria había sido desde Alcoy pero pese a eso afirmó que ​"el domingo vamos a intentar romper la buena racha que llevan, tenemos que salir concentrados y con intensidad para jugar un partido como el de hoy".