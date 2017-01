Juanjo Ciércoles se queda en el CE Sabadell

Foto: Roger Benet/CE Sabadell

Tras un par de semanas de incertidumbre, en las que estuvo a prueba en el FC Tokyo japonés y parecía casi seguro que iba a abandonar el club catalán ha decidido quedarse en el CE Sabadell hasta final de temporada.

La experiencia en Japón le ha servido de mucho a Ciércoles que ha visto como la exigencia de trabajo era muy alta y no ha acabado de encontrarse al cien por cien físicamente. Se quedará hasta final de temporada en el club y, una vez termine la temporada, decidirá su futuro deportivo.

“Ha sido una gran experiencia, pero no me encontraba bien físicamente”

Comenzaba hablando sobre su experiencia en tierras niponas en las que “He aprendido mucho y lo he pasado muy bien en estos días de convivencia en Japón, pero no me he acabado de encontrar bien físicamente y he notado los 15 meses que estuve de baja. Me quedaré en el club hasta final de temporada y entonces decidiré, pero seguiré en el club hasta final de temporada”.

Seguidamente hablaba sobre su futuro. Era claro y decía que: “Aún no nos hemos sentado a negociar, pero las dos partes tenemos las mismas intenciones de que siga en el club. Me quedaré hasta que mi contrato termine, pero seguramente quede libre cuando el contrato termine”.

“Gai Assulin se queda en el club”

A continuación era el director deportivo del conjunto catalán, Toni Hernández, el que hablaba con los medios y aseguraba que Gai Assulin se quedará en el club y no lo abandonará en este mercado. “Hemos hablado con Gai y él quiere y se va a quedar en el club, es un jugador de mucho nivel y el entrenador y la dirección deportiva confiamos en él”, declaró el director deportivo.

Terminaba así una rueda de prensa en la que Juanjo Ciércoles confirmaba que se quedará en el club hasta final de temporada y en la que se ha confirmado que Gai Assulin no va a abandonar el club este mercado de invierno.