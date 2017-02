Louis Robles, el último en llegar

Google Plus

Foto: Guillem Sánchez Garcias | Atlético Baleares

La junta directiva del Atlético Baleares encabezada por Ingo Volckmann y Patrick Messow ha hecho oficial el cuarto fichaje del mercado de invierno. Se trata del ariete inglés Louis Robles. Este estilete también posee la nacionalidad española. Permanecerá en el equipo insular hasta el 30 de junio de 2017 y viene procedente del Bangor City de la liga de fútbol de Gales. Ya fue presentado ayer en la peña balearica Bar Blanquerna 65.

Este jugador tiene 20 años y nació en Liverpool. Cuando era joven militó en las categorías inferiores del Liverpool, uno de las escuadras más emblemáticas de la Barclays Premier League Inglesa. Durante su carrera deportiva, Louis Robles ha jugado en el filial del Wigan y también en Estados Unidos concretamente en el Limestone College. Es un delantero con olfato goleador y es capaz de finalizar jugadas en gol.

En el curso 2012/13, cuando comenzó a disputar choques con el Liverpool sub 16. Su rendimiento empezó a ser bueno. En 15 partidos, anotó 14 tantos. Prácticamente, un gol por evento jugado. Durante las temporadas 2013/15, con el Wigan Atlétic sub 18 disputó un total de 50 partidos y metió 38 tantos. Son unos grandes registros para un jugador con proyección como él. Posteriormente, pasó a jugar duelos con la sub 21 en la campaña 2015/16 con un balance de trece dianas en quince encuentros disputados.

Más tarde, llegó la magnífica recompensa. Debutó en la Championship, es una liga equivalente a la segunda división española. Su juego no fue del todo bueno y los técnicos decidieron rescindirle el contrato. Poco después, viajó a Estados Unidos para fichar por el Limestone College. En este conjunto, su aportación fue decisiva. Jugó 18 partidos con este plantel e hizo 17 goles, casi un 100% de efectividad. Antes de anunciar su incorporación en el Atlético Baleares, su último club fue el Bangor City, de la liga galesa.

Finalmente, Louis Robles ya está entrenando con sus compañeros. Sin embargo tiene que esperar que llegue el transfer de Gales para debutar con su nuevo conjunto.