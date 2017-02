Previa Hércules CF - Valencia Mestalla: Derbi regional en busca del ascenso

Montaje VAVEL

Hércules y Valencia Mestalla miden fuerzas en partido donde estarán en juego muchas más cosas que solamente tres puntos, pues será uno de esos encuentros llamados 'de seis puntos' por aquello de que, al llevarte la victoria no sólo consigues los tres puntos, sino que evitas que lo haga el rival. Pero ya no solo entra en juego el factor deportivo, y es que para un club de la talla del Hércules, lo de medirse contra el filial de uno de sus máximos rivales daña, en cierto modo, el orgullo de su hinchada, aquella que no hace muchos años recibía a los grandes clubes del panorama nacional y recorría los mejores campos del país. Es por ello que denominamos a este derbi regional como "partido de altos vuelos" en busca de una plaza en playoff.

Un Hércules muy irregular

Los de Tevenet acarrean una racha un tanto irregular que se prolonga durante los últimos encuentros que han disputado, el claro ejemplo es el último partido que disputó, donde perdió en Palamós por 2-1 ante la UE Llagostera. Los de la capital alicantina son extremadamente fiables en el Rico Pérez, habiendo logrado hacer del estadio blanquiazul un fortín inexpugnable, donde son el segundo mejor local de la competición con 9 victorias en los 12 encuentros que se han disputado en campo alicantino.

No se espera un once con muchas rotaciones, más bien todo lo contrario, la única novedad que se espera es la entrada en el once del nuevo fichaje, el delantero Juan Delgado, en detrimento de Berrocal, que no está rindiendo al nivel esperado. También podría ser hora de la vuelta de una de las estrellas del equipo e iconos de la afición, como es el caso de Javi Flores, que volvería tras varias semanas en el dique seco, avocado por una lesión.

El meta Chema y el mediapunta Chechu Flores, ambos de los puntales de la plantilla alicantina, serán por lesión las únicas bajas del conjunto de Tevenet de cara a este partido.

Foto: Valencia CF

Continuar la racha puntuando fuera de casa

El conjunto dirigido por Curro Torres buscará continuar con la racha de 6 encuentros sin perder para seguir a la cola del tren que permite tener una plaza para disputar los playoffs de ascenso. Para eso tendrá que asaltar el Rico Pérez ante un Hércules que es rival directo, pues ambos están empatados a 39 puntos. El filial valencianista ha sacado renta de sus tres últimas salidas y es por ello que confían en continuar "rascando" puntos a sus rivales fuera de su campo.

Se epera que el míster del Mestalla ponga 'toda la carne en el asador' del Rico Pérez después del pequeño sobresalto que se llevó en casa ante el Saguntino. Es por ello que lo más normal es que Grego vuelva a actuar de pivote.

Curro Torres tendrá a su disposición a prácticamente la totalidad de su plantilla, a excepción del extremo canario Ariday, que será baja por lesión. Sin duda trastocará los planes del técnico valencianista que, además, contará con la duda de si acaba convocando a Lato, Eugeni y Sito, que han sido llamados a filas del primer equipo.

Declaraciones previas

- Tevenet (Hércules CF): "El Mestalla es un rival directo, tienen nivel y mucha velocidad, debemos hacer las cosas muy bien para vencer. Debemos ser más dañinos ante los rivales de la zona alta, la diferencia de goles puede decantar algún puesto y es fundamental ganar. Debemos salir concentrados desde el segundo uno, nos cuesta remontar y los partidos empiezan desde el primer entrenamiento de la semana".

- Curro Torres (Valencia CF Mestalla): “Afrontamos esta semana, es lo que más nos interesa. Creo que tenemos un partido muy interesante contra el Hércules y estoy convencido que vamos a competirlo bien, ese es el objetivo nuestro. Lo que venga más allá... no sabemos lo que pasará. Ahora mismo el equipo está para centrarse en ese partido”

Posibles alineaciones

- Hércules CF: Buigues, Lolo, Fernando Román, Pol Bueso, Paco Peña, Checa, Miñano, Salinas, Chechu, Mainz y Berrocal.

- Valencia CF Mestalla: Sivera; Nacho Vidal, Javi Jiménez, Ayala, Caballo; Grego, Quim, Cifu; Rafa Mir, Nacho Gil y Jordi Sánchez.