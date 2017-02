Tocados y hundidos por el submarino amarillo

Google Plus

Los mares de la provincia de Castellón presenciaron hoy un duelo de armadas. Los bucaneros del acorazado Llagostera tuvieron poco que hacer frente a un fortalecido submarino amarillo que ha lanzado hasta cuatro misiles a los catalanes. Contundentemente, los jóvenes tripulantes del submarino amarillo han vencido sin muchas dificultades.

Tocados y hundidos

Empezó el partido en la Ciudad Deportiva del Villarreal y el equipo local tardó muy poco en desatar su ofensiva. En su primer intento, dieron en el blanco. Un pase a Moragón que éste no ha controlado bien ha sido robado por Mario para avanzar a su equipo.

La primera parte para el Llagostera ha sido un calvario. El conjunto visitante no controlaba el centro del campo, los pases no se sucedían y los locales se sentían cómodos. Fue en este momento cuando Carlitos aprovechó otra ofensiva para mandar la pelota de nuevo al fondo de la portería, después de balancearse de palo a palo de la meta. La situación empeoraba y el Llagostera no conseguía reaccionar.

No acabó aquí la primera parte, ya que pocos minutos después el ataque amarillo consiguió zafarse de Pol Gómez y Samu, quedándose Carlitos delante del portero: pena máxima por derribo de Moragón. Lo chutó él mismo, y engañando de nuevo a Moragón, el Llagostera encajaba el tercer gol en media hora. Tocados y hundidos.

Lo último que se pierde es la esperanza

Después de una primera parte desastrosa, el Llagostera estaba decidido a volver al ataque e intentar salvar la situación y buscar el empate. Pero el centro del campo no reaccionaba y el equipo gastó sus recursos físicos en evitar las constantes ofensivas del Villarreal. No obstante, había que intentar de todas formas incorporarse en el partido.

Colorado fue entonces quién decidió dar el primer pasó. En una falta, colocó el balón al fondo de la portería rival gracias a la ayuda de Pol Gómez y su golpe de cabeza. Pero era fuera de juego. No contento con esto, la misma situación se repitió y de nuevo Colorado y Manel dieron el primer gol a los suyos. Quedaba entonces media hora y había que buscar el segundo para incomodar a sus adversarios.

Pero no fue así. Mario quiso el doblete y lo consiguió. Gracias al toque efectivo en el centro del campo, consiguió comerle la espalda a la defensa blauivermella para quedarse solo delante Moragón y dar el cuarto a los suyos. Llegados a este punto, solo quedaba redimirse y aguantar el chaparrón hasta el final sin ampliar la diferencia.

Punto y final

El filial amarillo consiguió una contundente victoria que le ayuda enormemente en sus objetivos y lo acerca aún más a los primeros puestos, aquellos que el año pasado les dieron la oportunidad de disputar los play-offs a final de temporada sin conseguir el máximo premio.

Por otro lado, el Llagostera queda expectante de los partidos del día siguiente para ver cómo se modifica su posición en la clasificación. Aturdidos por la derrota, deberán nuevamente corregir los errores y darse cuenta de cuáles son las facetas donde deben mejorar. Después de tres partidos sin perder, el ataque balístico del Villarreal B abre un marco de posibilidades para el siguiente partido, contra un fuerte Alcoyano, esta vez en Palamós.

