Toni Seligrat: "Hemos estado mejor, pero el gol no ha llegado"

Foto: CD Alcoyano

Un punto que no acaba de servir para ninguno de los dos equipos. El Alcoyano no ha podido aprovechar el pinchazo del Barcelona B para recortar más puntos y el Sabadell no termina de alejarse de la zona de descenso. Pese a eso, los entrenadores se han mostrado contentos con el trabajo realizado por sus jugadores.

“Hay que valorar este punto”

Hablaba Guillermo Fernández Romo tras el encuentro y se mostraba contento con el punto conseguido. Decía: “Este punto es muy importante y hay que valorarlo. Hemos de seguir mejorando, pero hoy estoy contento con el trabajo. Hemos estado muy serios, ha sido un partido de oficio y hemos estado metidos en él desde el primer minuto. Nos ha faltado algo más de intensidad para poder marcar un gol, pero en la segunda parte ha cambiado la dinámica del partido y hemos tenido que centrarnos en defendernos de los ataques del Alcoyano. Pese a todo estoy muy contento con este punto”.

A continuación hablaba sobre el partido del último fichaje, Paris Adot. Hablaba sobre su cambio y decía: “Lo hemos cambiado porque ha notado alguna molestia y ha querido evitar males mayores. Le he visto bien y eso me ha gustado, ha sido titular porque quiero darle confianza desde el primer momento”.

Finalmente dejaba una especie de mensaje a sus jugadores y comentaba que: “Mientras yo sea entrenador, el buen rendimiento será igual a titularidad, quien rinda y juegue bien será titular y tendrá minutos”.

“Valoro inmensamente el trabajo de mis jugadores”

El siguiente en hablar era el entrenador del CD Alcoyano, Toni Seligrat. Se le veía contento con el trabajo de sus jugadores, pero consideraba que habían "merecido ganar, han llegado las ocasiones y no hemos podido marcar gol”. Hablaba del partido como “Un partido muy defensivo en la primera mitad, hemos tenido dos grandes ocasiones con David Torres y no han entrado. En la primera parte hemos acusado el viento y el estado del campo, en la segunda hemos mejorado y hemos dominado el partido, pero no ha llegado el gol. Estoy muy contento con el equipo y su rendimiento tanto en defensa como en ataque”.

Así valoraban los dos entrenadores el partido entre Alcoyano y Sabadell, que terminó 0-0 y con reparto de puntos entre ambos equipos.