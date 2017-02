Marc Ferris hasta 2019

Google Plus

El jugador en uno de los partidos con el Valencia Mestalla | Imagen: www.valenciacf.com

En el día de ayer saltó la noticia de que Marc Ferris ampliaba su contrato por dos campañas más en las que vestirá la elástica che. Una renovación que se ha ganado a base de trabajo y buenas actuaciones cuando Curro Torres lo ha puesto sobre el verde; sin ir más lejos, el día anterior a su renovación, el de Xirivella dio la asistencia a Rafa Mir que permitía al Valencia Mestalla sentenciar el partido en el Rico Pérez ante el Hércules de Alicante en una de las finales por el ascenso.

El Valencia CF se asegura con esta ampliación de contrato un posible lateral con proyección de primer equipo, y es que Marc ya sabe qué es entrenar con los 'mayores'. Una renovación que más bien podría ser un blindaje, ya que el jugador de Xirivella ha sido ojeado por diversos equipos que sopesaban su posible incorporación.

Selección Colombiana en el aire

Su portento físico y sus grandes actuaciones con el Valencia Mestalla han provocado que la prensa colombiana se interese en Marc para las categorías inferiores de la selección cafetera, una posibilidad que el lateral del filial valencianista no vería con malos ojos debido a su ascendencia colombiana. Aunque esto es tan sólo una posibilidad y no hay nada en claro, ha servido para que Marc entre ya no en el panorama nacional, sino también en el internacional, donde ya siguen a uno de los posibles laterales del futuro en el Valencia Club de Fútbol.

Marc peleando un balón en el partido frente al CD Eldense | Imagen: www.valenciacf.com

Su nivel no pasa desapercibido

A pesar de no ser un indiscutible en el once inicial de Curro Torres, Marc se ha hecho un hueco en el filial valencianista y goza de minutos suficientes para que diversos clubes hayan puesto sus ojos en él. Además, sus buenas actuaciones en la International Premier League sub-23 hicieron que ese interés llegara incluso desde suelo británico, donde encajaría a la perfección debido a su físico y forma de juego.